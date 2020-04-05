Fitch підтвердила рейтинг Нафтогазу на рівні “В”, з позитивним прогнозом, в той час як Кабмін продовжив контракт з А.Коболєвим ще на 4 роки

Міжнародна рейтингова агенція Fitch підтвердила рейтинг НАК «Нафтогаз України» на рівні “В”, з позитивним прогнозом. Такий рейтинг зберігається з вересня 2019 року та дорівнює суверенному рейтингу України (В/позитивний).

Fitch підтвердила стратегічну важливість Нафтогазу для української економіки: в 2019 році дивіденди, податки і збори, сплачені Нафтогазом, склали майже 16% державного бюджету України.

Також агенція звертає увагу на важливі фактори, які можуть вплинути на фінансовий стан Нафтогазу — лібералізація ринку газу, стабільність української валюти і успішність зусиль з трансформації групи.

Раніше Кабінет міністрів України підтримав пропозицію наглядової ради НАК «Нафтогаз України» продовжити повноваження голови правління Андрія Коболєва. Контракт було пролонговано на 4 роки, до березня 2024 року.

Уряд поклав на Нафтогаз чотири основні пріоритети, які закріплені в контракті:

1. надійний чистий грошовий потік від Нафтогазу до державного бюджету;

2. зниження потреби країни в імпорті газу через видобування газу та енергоефективність;

3. збільшення ймовірних і доведених (2P) резервів газу та нафти;

4. підготовка Нафтогазу до IPO в перспективі 3-4 років, залежно від стану фінансових ринків.

«Саме для виконання цих завдань ми маємо провести всередині Нафтогазу масштабну роботу: стати гнучким, швидким і ефективним механізмом, змінити культуру замкненості на культуру співпраці», — зазначив Андрій Коболєв. «За шість років ми багато разів демонстрували, що можна змінити речі, які здавалися вічними — як от владу Газпрому над українським ринком газу».

Компанія ставить перед собою завдання залишатися лідерами змін в державному корпоративному секторі України.

Департамент з комунікацій НАК «Нафтогаз України»

Источник: naftogaz.com

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