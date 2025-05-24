Фонд гарантування виставляє на торги ювелірні прикраси "Промінвестбанку"
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставить на продаж нетипові активи ПАТ "Промінвестбанк", що перебуває у стадії ліквідації.
Про це повідомила пресслужба ФГВФО.
Аукціон з продажу ювелірних виробів, що належать банку, відбудеться 29 травня у Prozorro.Продажі.
На аукціон виставлено лот, до якого входить 1730 одиниць ювелірних прикрас: срібні сережки та каблучки 925 проби, частина з яких оздоблена ювелірним камінням.
Повний перелік виставлених на продаж виробів можна переглянути за посиланням.
Початкова ціна лота становить 993 059 грн. Аукціон проходитиме за англійською моделлю, який передбачає три раунди з підвищенням ціни.
Заявки на участь в аукціоні приймаються до 20:00 28 травня. Гроші, вторговані від продажу, будуть спрямовані на розрахунки з кредиторами банку.
Джерело: epravda.com.ua