Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:06
Просмотров: 53

Фонд гарантування виставляє на торги ювелірні прикраси "Промінвестбанку"

Фонд гарантування виставляє на торги ювелірні прикраси Промінвестбанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставить на продаж нетипові активи ПАТ "Промінвестбанк", що перебуває у стадії ліквідації.

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Аукціон з продажу ювелірних виробів, що належать банку, відбудеться 29 травня у Prozorro.Продажі.

На аукціон виставлено лот, до якого входить 1730 одиниць ювелірних прикрас: срібні сережки та каблучки 925 проби, частина з яких оздоблена ювелірним камінням.

Повний перелік виставлених на продаж виробів можна переглянути за посиланням.

Початкова ціна лота становить 993 059 грн. Аукціон проходитиме за англійською моделлю, який передбачає три раунди з підвищенням ціни.

Заявки на участь в аукціоні приймаються до 20:00 28 травня. Гроші, вторговані від продажу, будуть спрямовані на розрахунки з кредиторами банку.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ викрила 176 громадян рф, які незаконно володіли сільськогосподарськими ділянками на Київщині загальною площею майже 100 гектарів
Сегодня 10:54    60
Незаконне одержання компенсацій екснардепом: завершено слідство у справі
Сегодня 10:41    67
Окупанти “заохочують” батьків за лояльність
Сегодня 10:29    71
Національна поліція України викрила схему переправлення військовозобов'язаних через кордон до Молдови
Сегодня 09:51    84
49% українців вважають, що ветерани будуть мати труднощі з пошуком роботи
Сегодня 09:39    73
ГУР МО України зафіксувало понад 150 випадків страт українських оборонців, які потрапили в полон до росіян
Сегодня 09:20    95
Підвищення мінімальної пенсії обійдеться у 2 мільярди: Гетманцев сказав, де знайти гроші
Сегодня 09:15    89
Збито 6 балістичних ракет, знешкоджено 245 ворожих БПЛА
Сегодня 09:06    81
ЗСУ — головний донор безпеки Європи: Україна закликає ЄС інвестувати у свою оборону
Сегодня 08:51    81
40 тис. дол. США хабаря за нерухомість на Дністрі: скеровано до суду
Сегодня 08:40    80
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 