Французи переходять на пиво: у Франції змушені вирубати виноградники

У Франції змушені вирубати виноградники через падіння попиту на червоне вино.

Винороби у престижному французькому регіоні Бордо збираються викорчувати тисячі гектарів виноградників через зміну споживчих звичок і глобальне потепління, – повідомляє Судово-юридична газета із посиланням на Politico.

До таких дій спонукала сукупність факторів: зниження споживання червоного вина, падіння попиту з боку Китаю та труднощі з виробництвом вина в умовах дедалі теплішого клімату.

Споживання червоного вина значно скоротилося за останні десятиліття, оскільки французи переключилися на інші, більш освіжаючі напої, такі як пиво.

У той час як елітні Бордо все ще легко знаходять покупців, попит на масові червоні вина початкового рівня падає.

Це призвело до того, що для багатьох виноробів знищення виноградників і отримання компенсації є вигіднішим варіантом, ніж продовження виробництва вина.

Агентство Телевидения Новости