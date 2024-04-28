Microsoft знайшла хитрий спосіб вставляти більше реклами в Windows

Наразі компанія Microsoft тестує новий спосіб демонстрації реклами в меню “Пуск” Windows 11, який покликаний спонукати користувачів завантажувати більше додатків.

У минулому компанія вже використовувала верхню частину стартового меню Windows як область для демонстрації загальної реклами, і це не було добре сприйнято користувачами системи. Однак тепер компанія експериментує з розміщенням так званих “рекламних пропозицій додатків” у нижній частині стартового меню, повідомляє Windows Central.

Ці рекламні додатки відображатимуться в розділі “Рекомендовані” в стартовому меню Windows з рухомим рядком, щоб ви знали, що це реклама. Проте, якщо ви не будете обережні, ви можете натиснути на іконку, яка, на вашу думку, є програмою, вже встановленою у вашій системі, і зрештою встановити застосунок замість неї.

Схоже, що в розділі “Рекомендовані” меню “Пуск” з’являться рекламні пропозиції додатків, аналогічні пропонованим додаткам у “Пуску” в Windows 10. Це можна відключити в “Налаштуваннях” (Показувати рекомендації для порад, рекламних акцій додатків та іншого).

Деякі користувачі поділилися подробицями про функцію, яку Microsoft наразі тестує в X (колишній Twitter). Один із користувачів, PhantomOfEarth, показав скріншоти того, який вигляд має рекламний застосунок браузера Opera поруч зі встановленим застосунком Gamer Bar.

Потенційна функція є необов’язковою, відмовитися від неї можна в розділі “Персоналізація” в “Налаштуваннях”. Виникають питання про те, чи є ці рекомендовані додатки законною рекламою, оскільки, як зазначає видання, деякі користувачі помилково ідентифікують стандартні повідомлення в нативних додатках, таких як OneDrive, як рекламу. Однак той факт, що Microsoft доводиться вказувати, що іконка є рекламною, говорить про те, що це саме реклама.

PhantomOfEarth також пояснив, що в попередніх бета-збірках Windows 11 ця функція називалася рекламою, однак тепер у поточній бета-збірці “Налаштування” вона має назву “Просування додатків”.

Якщо функція “Просування застосунків” з’явиться в публічній версії Windows 11, це, безсумнівно, принесе Microsoft фінансову вигоду, особливо з огляду на те, що у 2022 році бренд відкриє свій магазин застосунків для Win32-додатків. Примітно, що в недалекому минулому додаток Opera, швидше за все, довелося б завантажувати вручну.

Источник: itechua.com

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