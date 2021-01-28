ГК «Нафтогаз України» встановила своїм клієнтам кращу ціну на газ у лютому

Ціна на природний газ у лютому для побутових споживачів у рамках тарифного плану «Місячний» від Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» складе 6,86 грн/куб.м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Продовжуючи підтримувати конкурентні засади відкритого ринку газу та пропонуючи своїм клієнтам вигідні умови, ГК «Нафтогаз України» як ціновий лідер встановила для споживачів кращу ціну на газ у лютому. Вона є нижчою за рекомендовану урядом ціну за рахунок мінімальної власної націнки. Важливо наголосити, що ГК «Нафтогаз України» закуповує газ на умовах, які є доступними й іншим постачальникам. Для клієнтів, які оформили тарифний план «Річний» у минулому році, вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за куб. м (із ПДВ), відповідно до умов укладених договорів.

Зазначимо, що гранична ціна на блакитне паливо з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, регулюється постановою Кабінету міністрів України № 25 від 18 січня 2021 р. та не може перевищувати 6,99 грн/куб.м.

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» як постачальник «останньої надії» (ПОН) також готова постачати газ усім побутовим споживачам, постачальник яких не зможе або відмовиться забезпечити своїх клієнтів газом за регульованою ціною. Ціна газу для клієнтів ПОН – 6.99 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Власники домогосподарств можуть бути певні, що перебоїв із газопостачанням не буде.

Вже з квітня ціна на газ формуватиметься на ринкових засадах. Ми закликаємо побутових споживачів не зволікати з подачею заявки на зміну постачальника, а, орієнтуючись на піврічний досвід роботи відкритого ринку газу, цінові пропозиції та рівень сервісного обслуговування, обрати свого постачальника вже зараз.

Нагадуємо, подати заявку на приєднання до ГК «Нафтогаз України» можна онлайн (сайт gas.ua або веб-версія Приват24) або офлайн (мережа ПУМБ та відділення Ощадбанку). ГК «Нафтогаз України» обслуговує вже 9% споживачів в Україні, що дорівнює 1,1 млн домогосподарств (з урахуванням клієнтів ПОН). Починаючи з серпня, компанія пропонувала своїм клієнтам газ за одними з найнижчих цін серед постачальників. Таку ціну компанія може собі дозволити завдяки помірній націнці на блакитне паливо, довгостроковому контракту на оптову закупівлю газу, а також оптимізації операційних витрат – ГК «Нафтогаз України» не розбудовує широку мережу офлайнових сервісних центрів, а пропонує зручні сервіси онлайн та залучає для підключення та обслуговування відділення й офіси партнерів.

Департамент з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України»

Источник: naftogaz.com

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