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Головний бухгалтер, маляр та економіст: вакансії тижня в Харківській області

Головний бухгалтер, маляр та економіст: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 7 листопада, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2377 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Лікар з медицини невідкладних станів –  60 000 грн.                 2. Водій автотранспортних засобів – 35 000 грн.                 3. Асистент – 30 000 грн.               4.  Головний бухгалтер  – 25 000 грн.                  5.  Електрогазозварник  – 24 000 грн.              6.  Адміністратор системи – 20 000 грн.                  7.  Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) – 19 990 грн.          8.  Економіст  – 19 900 грн.                 9.  Маляр  – 19 800 грн.                 10. Садівник  – 12 000 грн.                          З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

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