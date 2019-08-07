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Харьковчанам разрешат приватизировать несколько общежитий

Харьковчанам разрешат приватизировать несколько общежитий

По данным пресс-службы Харьковского горсовета, жителям пяти общежитий в Харькове предоставят право на приватизацию жилья.

Об этом сегодня, 7 августа, на заседании постоянной комиссии по вопросам промышленности, экономического развития и собственности Харьковского городского совета сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.

По его словам, все объекты находятся в коммунальной собственности. Вопрос об изменении статуса общежитий будет рассматриваться на ближайшей сессии Харьковского городского совета.

Общежития находятся по адресам: ул. Роганская, 186, пр. Гагарина, 300, ул. Маршала Батицкого, 20, ул. Богдана Хмельницкого, 12 и пер. Белостоцкий, 18.

Агентство Телевидения Новости

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