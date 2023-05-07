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Які професії в Україні перестануть існувати через війну і розвиток ШІ

Які професії в Україні перестануть існувати через війну і розвиток ШІ

В Україні через повномасштабну війну та розвиток штучного інтелекту незабаром можуть зникнути такі професії як касир, телефонні адміністратори (бронюють послуги, місця), працівники на заводах. Водночас, буде високий попит на будівельників, інженерів, медиків.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент Київської школи економіки Тимофій Мілованов. Мілованов один із перших в Україні почав застосовувати можливості ChatGPT у роботі.

Які професії перестануть існувати. Високі шанси залишитися без роботи у касирів, тих, хто стягує оплату за будь-які послуги. Їх замінять програми. Також втрачають зайнятість ті, хто обслуговує клієнтів, займається підтримкою, реєстрацією, бронюванням. Прості професії на заводах замінять на машини. Згодом роботу втратять оператори, які заповнюють бази даних, водії (останні мають більше часу).

У той же час будуть користуватися високим попитом на ринку праці медики, інженери, будівельники, урбаністи, педагоги та IT-шники. "І можливо люди, які спеціалізуються на відновленні довкілля", – зазначив Мілованов.

Варто зазначити, що нові технології не лише забирають у людей робочі місця, а й оптимізують процеси, створюють нові робочі місця, які не потребують фізичної праці. Прогрес дає змогу збільшувати продуктивність.

Джерело: businessua.com

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