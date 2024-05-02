2 травня 1848 року у Львові створена Головна Руська Рада, перша легальна українська політична організація в Галичині.

Її створили представниками греко-католицького духовенства та інтелігенції під час революції в Австрійській імперії для захисту прав українського населення перед центральним урядом у Відні.

ГРР складалася з 30-ти постійних членів на чолі з єпископом Григорієм Яхимовичем (пізніше його змінив Михайло Куземський).

У маніфесті від 10 травня 1848-го проголошувалася єдність 15-мільйонного українського народу, підтримка демократичних реформ і національних прав усіх поневолених народів імперії. Головна Руська Рада вимагала поділу Галичини за етнічним принципом на східну (українську) і західну (польську), об’єднання Галичини, Буковини і Закарпаття в одну провінцію, викладання в школах українською мовою, відкриття кафедри української мови і літератури у Львівському університеті.

Рада створила національну гвардію у Бережанах, Жовкві, Стрию, Тернополі та Яворові, а на Прикарпатті – народну самооборону.

Організувала культурно-освітнє товариство «Галицько-Руська матиця» (1850), ініціювала заснування Народного дому у Львові, започаткувала першу україномовну газету «Зоря Галицька».

За прикладом Головної Руської Ради у містах і селах регіону виникло близько 50-ти місцевих рад.

Головна Руська Рада розпущена в червні 1851-го з посиленням абсолютизму в Австрійській імперії.

Джерело: https://t.me/c/1475496872/8416

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