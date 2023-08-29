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Жителі міста в Альпах протестують проти туристів: у чому причина

Жителі міста в Альпах протестують проти туристів: у чому причина

Місто Гальштат в Австрії протестує проти напливу туристів. Щодня до мальовничої локації в Альпах прибуває до 10 тисяч відвідувачів.

Надмірний туризм призвів до протестів - мешканці закликають заборонити екскурсійні автобуси після 17:00, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на BBC.

Туристам уже вкрай не раді в місті Гальштат, який є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Населення мальовничої локації – трохи більше 700 мешканців. У розпал сезону там налічується до 10 тисяч туристів на день.

Мешканці вимагають обмежити кількість туристів і заборонити екскурсійні автобуси після 17:00. Справа у шумовому забрудненні та постійному русі мандрівників.

Надмірний туризм заважає людям настільки, що у травні у найбільш відвідуваній локації для фотографій установили дерев’яну стіну, щоб зменшити потік любителів селфі на тлі озера та гір. Втім, через деякий час після критики загорожу прибрали. Тоді мер міста заявляв, що хоче на третину скоротити кількість екскурсійних автобусів у місті.

Зараз Гальштат продовжує бути однією із найвідвідуваніших локацій у Європі. Люди приїжджають милуватися альпійськими краєвидами та старою архітектурою.

Місто стало дуже популярним після того, як його показали у південнокорейській романтичній драмі 2006 року, а у 2012-му його копію побудували у Китаї. До пандемії місто налічувало до 1 млн відвідувачів на рік.

Джерело: rbc.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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