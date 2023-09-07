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Кабінет Міністрів України схвалив скасування мораторію на проведення податкових перевірок

Кабінет Міністрів України схвалив скасування мораторію на проведення податкових перевірок

Під час воєнного стану їх здійснюватимуть за наявності безпечних умов. Про це інформує Міністерство фінансів України.

"Кабінет Міністрів України схвалив зміни до Податкового кодексу України та Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок", - йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/radarbay/14922

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