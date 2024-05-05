Бамбііх@лядь! Майже поема

Feloni Aero оголосила про запуск своєї останньої лінійки озброєних безпілотників, спрямованих на посилення обороноздатку в Україні. З недавнім прийняттям законопроекту про витрати урядом Сполучених Штатів, Feloni Aero готова надати передові рішення для покращення інфраструктури безпеки України.

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«Прихильність Сполучених Штатів до підтримки оборонних зусиль України підкреслює нагальну потребу в інноваційних оборонних технологіях. Збройні БПЛА Feloni Aero пропонують трансформаційне рішення, забезпечуючи неперевершену точність, спритність та ефективність у бойових сценаріях.

Оснащені найсучаснішою зброєю, що несе систему зброї 5,56, а також ракету, що несе корисне навантаження та розширені можливості спостереження, ці безпілотники можуть дати можливість українським силам ефективно впевнено орієнтуватися у складних викликах безпеки».

"Наша місія в Feloni Aero полягає в тому, щоб розширити можливості країн, за допомогою передових оборонних технологій, які забезпечують безпеку та безпеку в постійно мінливому геополітичному ландшафті", - сказав Тодд Данфі, генеральний директор Feloni Aero. "Завдяки непохитній підтримці з боку уряду Сполучених Штатів через нещодавній законопроект про витрати, ми готові внести свій внесок в оборонні зусилля України, поставляючи передові озброєні БПЛА, які переосмислюють парадигму сучасної війни".

Озброєні БПЛА Feloni Aero розроблені для задоволення різноманітних потреб військових операцій, пропонуючи настроювані конфігурації відповідно до конкретних вимог місії. Від розвідки та спостереження до точних ударів та виявлення цілей, ці безпілотники забезпечують неперевершену продуктивність та надійність у польових умовах.

Технологія зустрічних дронів-міліметрових хвиль компанії являє собою революційний підхід до пом'якшення зростаючої загрози, яку представляють несанкціоновані безпілотники в чутливому повітряному просторі.

Використовуючи технологію міліметрових хвиль, ці системи пропонують безпрецедентну точність та ефективність у виявленні, відстеженні та нейтралізації безпілотників-ізгоїв. Ця передова технологія дозволяє швидко реагувати на потенційні загрози, захищаючи критичну інфраструктуру, публічні заходи та військові об'єкти від зловмисних вторгнень безпілотників. Завдяки своїй здатності забезпечувати ситуаційну обізнаність у режимі реального часу та проактивні контрзаходи, технологія C-UAS стає критичним активом у захисті від несанкціонованої діяльності безпілотників.

Оскільки геополітична напруженість продовжує зростати, важливість стратегічного партнерства та технологічних інновацій в обороні неможливо переоцінити. Feloni Aero залишається відданим співпраці з урядами та оборонними агентствами по всьому світу для зміцнення національної безпеки та забезпечення глобальної стабільності.

Джерело https://defence-industry.eu/feloni-aero-introduces-weaponized-drones-to-strengthen-defence-efforts-in-ukraine/

Підсумок. На кацапах можна випробовувати все, в тому числі найсучаснішу зброю

Подібні поставки озброєння мали б злякати русню, бо, як мені здається, буде ефект доміно - після американців зброярі всього світу вишикуються в чергу, шоб випробувати своє залізо в реальних бойових умовах

Україна не торгує зброєю, а використовує її лише для захисту - інакше б не дали нам цього заліза. Весь цивілізований світ знає, шо зброя, яка іде в Україну, використовується сугубо для знищення москалів, а не для продажу на чорному ринку.

Ємєлі з рф - це тупо мішені. На кацапах можна проводити випробування будь-якої зброї і їх це влаштовує (взагалі їх ніхто не питає щодо того, чи не проти вони шоб на них ставили досліди, але то таке).

Виробники зброї визнали, що найкраща реклама - це відос з України, де їх залізо нищить кацапа. Також є визнання того, шо постачання сучасного озброєння ЗСУ є капіталовкладенням та іміджевим кроком:

Після випробувань зброї в реальних бойових умовах, виробник сміливо може тикати всім і кожному фактами, шо його продукція брала участь в бойових діях, а не на пустому полігоні збивала мішені. І тому цінник на товар вищий, ніж у конкурентів.

Українці - це не тупі макаки, яким не можна давати в руки шось технологічно складніше, ніж камінь. В ЗСУ вистачає освічених людей, які можуть грамотно використовувати сучасне озброєння і давати слушні поради щодо сильних та слабких сторін продукції. І до цих порад потрібно буде прислухатися, шоб покращити якість зброї, і, відповідно, підвищити ціну.

Зрада це чи перемога? Вам вирішувати. Як на мене, то дуже непоганий сигнал для зброярів, в контексті того, шо мішеней овердох%я, давайте випробуємо ваші залізяки на них. Тому давайте нам вагони о тих ваших бпла/пушок - ми знаємо, на кому можна це все затестити.

Дай Бог, шоб стався ефект доміно - лабораторних щурів на нашій землі овердох%я. Спостерігаємо, одним словом.

Джерело: https://t.me/gistapapapa/92545?single

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