Как выбрать ноутбук для работы: основные параметры

Выбор ноутбука для работы - нестандартная задача, требующая профильной осведомленности, и занимающая много времени. Есть определенные правила, которые помогут сэкономить время и выбрать оптимальный вариант.

В основном, в хорошем ноутбуке, предназначенном для работы должны быть следующие опции.

Мощный процессор

Производительность процессора пропорциональна задачам, которые в будущем будут выполняться на этом ноутбуке.

Например, бухгалтеру не нужен флагманский процессор. В свою очередь человеку, занимающемуся разработкой игр, нужен мощный процессор Intel Core i7-i9 или AMD Ryzen 7-9. В интернет-магазинах в этом случае нужно выбирать категорию ноутбук для игр.

Емкая батарея

Данный показатель отвечает за автономное время работы без электросети. Для людей, планирующих брать портативный компьютер с собой на работу или в командировки. Аккумулятор должен позволять пользоваться ноутбуком в течении длительного времени без возможности подзарядки. Речь идет о 3-5 часах.

Диагональ экрана

Диагональ важна не для всех видов работы. Для серфинга сайтов, выполнения небольших заданий, написания отчетов и работы с почтой подойдут ноутбуки с небольшим экраном - 9-15''.

Для программистов, экономистов, брокеров нужен большой экран - это позволит удобнее работать. В данном случае нужно искать диагональ 17'' и больше.

Накопители памяти

В 2022 году нужно безальтернативно переходить на ноутбуки с SSD накопителями. Про HDD стоит забыть раз и навсегда. Объем должен быть 512 Гб и более.

Оперативная память

В современных девайсах объем ОЗУ должен быть в пределах 16-64 Гб. Это позволит работать даже в самых требовательных программах и приложениях.

Разъемы

Количество разъемов USB type A и С должно быть достаточным, чтобы подключить все необходимые внешние устройства. Кардридер будет приятным дополнением. Также должна быть сетевая карта с выходом для кабельного интернета. Не всегда есть возможность подключится по Wi-Fi.

Дополнительные опции

В некоторых компьютерах есть дополнительные опции, позволяющие использовать ноутбук более комфортно. Например, сейчас набирают популярность ноутбуки с сенсорным экраном. Такой вариант больше всего подойдет для экскурсоводов или для людей, показывающих презентации. Иногда такую опцию в ноутбуках используют художники, ведь она позволяет рисовать полноценные картины, которые вполне подходят для продажи.

Тачпады позволяют управлять курсором на ноутбуке без использования мышки. Они бывают разной чувствительности, если она не подходит, можно исправить в настройках. Клавиатура должна быть мягкой, это позволит пальцам и кистям не чувствовать дискомфорта. Также стоит обратить внимание на такие банальные вещи как громкость клавиатуры и кликов мышки.