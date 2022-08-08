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Ілон Маск живе у маленькому будинку, який він купив за 45 тисяч доларів

Ілон Маск живе у маленькому будинку, який він купив за 45 тисяч доларів

Американський мільярдер Ілон Маск живе зараз у будинку, який він купив у Техасі всього за 45 тисяч доларів. «Це дуже маленький будинок», — зізнався бізнесмен у подкасті Full Send.

«Мої друзі повірити не можуть, що я там живу», — додала найбагатша людина у світі, чиї статки оцінюються зараз у 268 мільярдів доларів. На питання, чи влаштовує його житло, Маск відповів так: «Коли я там один, то цілком нормально».

Ілон розповів, що купив будиночок із двома спальнями та гаражем не так давно. Він встиг переробити гараж на ще одну спальню. «Тепер цей будиночок у Бока-Чіка моя головна резиденція», — стверджує мільярдер.

Він був змушений незабаром придбати поряд ще один будиночок — для гостей, які часто до нього навідуються.

Маск пояснив, чому вибрав це житло. Для нього головне те, що будиночок знаходиться поряд з офісом та виробничими приміщеннями компанії SpaceX. «Я ходжу на роботу та повертаюся додому пішки. Мені це подобається», — сказав Ілон.

Як повідомляє американський телеканал CBS, середня вартість житлової нерухомості в США становила у червні 450 тисяч доларів. Тож головна резиденція Маска коштує у 10 разів дешевше.

Джерело: fakty.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: житло, США

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