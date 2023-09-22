Мікрохвильові печі Bosch – багатофункціональні й надійні

Німецька компанія Bosch асоціюється з дуже надійною побутовою технікою. Мікрохвильова піч Bosch не виняток. Це стильні, компактні, продумані і функціональні кухонні помічники. Пристрої ідеально підходять для того, щоб смачно готувати, не витрачаючи на це зайвого часу і не переплачуючи за електроенергію.

Якими можуть бути мікрохвильовки Bosch?

Пристрої поділяються на дві великі групи.

Вбудовані – найзручніші в експлуатації моделі. Ніщо не заважає вам у творчості на кухні. Підходять для квартир, встановлюються в офісах і просто на кухнях з невеликою площею. Вбудовуються в шафу на рівні очей, щоб ви могли легко ставити, доставляти страви й контролювати роботу пристрою. Незалежні – мікрохвильові печі Bosch, які можна поставити там, де вам зручно. Моделі з ергономічною конструкцією й невеликими габаритами. Підключаються до мережі 220 В та вашої мережевої розетки.

Матеріал камери

Матеріал камери важливий для експлуатаційних характеристик мікрохвильової печі. Окремо розташовані моделі зазвичай мають емальовану поверхню, яка витримує постійні перепади температури і легко очищається. Наприклад, емаль присутня у всіх бюджетних СВЧ печах, таких як BOSCH HMT72M450.

Техніка з керамічним покриттям і нержавіючою сталлю - це вбудовані мікрохвильові печі. Ці два види внутрішніх камер не бояться пошкоджень, високих температур, ударів і абразивних речовин. Їх важко подряпати або пошкодити. Наприклад, BOSCH BFR 634 GB1 - вбудована техніка на 21 літр із потужністю 900 Вт.

Існують і більш дорогі моделі настільних мікрохвильовок з нержавіючої сталі. Зазвичай вони мають об'єм від 20 літрів, оскільки така техніка вимагає високої потужності і, відповідно, більш високих температур. Типовий представник - BOSCH HMT 72M450, компактна настільна СВЧ піч з нержавіючої сталі, універсальний варіант для швидкого приготування.

Основні можливості мікрохвильовок Bosch

Мікрохвильові печі від бренду Bosch пропонують різні рівні потужності, від 90 Вт і до максимального значення. СВЧ-печі об'ємом 17 літрів мають мінімум 800 Вт потужності, тоді як більш об'ємні моделі, такі як ті, що мають об'єм 21 літр і більше, оснащені функціями конвекції і гриля, можуть досягати 1800 Вт.

Навіть базові моделі мікрохвильових печей від цього виробника оснащені різними корисними функціями, серед яких:

розігрів;

розморожування;

приготування;

функція захисту від дітей;

таймер.

Якщо ви плануєте активно готувати різні страви та експериментувати в кулінарних справах, то вбудовані моделі мікрохвильових печей пропонують розширений функціонал. Наприклад, вони можуть автоматично готувати страви, враховуючи вагу та тип продукту.

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