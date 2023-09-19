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Мільйонні збитки на закупівлі програмного забезпечення для безпілотників

Мільйонні збитки на закупівлі програмного забезпечення для безпілотників

Неіснуюче програмне забезпечення для БПЛА — кіберфахівці Служби безпеки викрили схему заволодіння коштами міського бюджету з боку чиновників Харківської мерії та місцевих підприємців.

Завдана шкода – понад 3 млн грн, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

До протиправної оборудки причетні 45-річна заступниця директора одного з департаментів Харківської міської ради та 51-річний приватний підприємець, який здійснює діяльність у сфері комп’ютерного програмування та інших ІТ-технологій.

Ділки розробили злочинний план, за яким підприємець мав виступити розробником пакетів програмного забезпечення для БПЛА літакового типу, а чиновниця – придбати це програмне забезпечення за бюджетні кошти.

При цьому, міська влада не мала ані реальних потреб у закупівлі такого софту, ані фактичної можливості для подальшого його використання, адже жодного такого безпілотника на балансі Харківської міської ради немає.

Про допомогу українським військовим у придбанні програм для бойових БПЛА також мова не йшла.

Для цього у листопаді-грудні 2022 року зловмисники уклали низку договорів між міськрадою та ФОП, штучно «підтягнувши» їх нібито під виконання міської цільової програми інноваційної діяльності.

Ці договори загальною вартістю понад 3 млн грн минулого року були повністю профінансовані з міського бюджету Харкова.

Гроші ділки розподілили між собою, повідомляє речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Наразі стороною обвинувачення подано до суду клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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