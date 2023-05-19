Молодіжне кредитування поновлено у Харкові

У Харкові поновили дію Міської цільової програми будівництва (придбання) доступного житла на 2021-2030 роки.

Як повідомили в Департаменті економіки та комунального майна, з початку повномасштабної війни через значні пошкодження міської інфраструктури, житлового фонду та з інших об’єктивних причин укладання та фінансування нових договорів за програмою доступного житла було зупинене.На сьогодні у Харкові пошкоджено понад 4 тис. житлових будинків. Попри це, до міста повернулася значна кількість мешканців. Крім того, Харків прийняв багато внутрішньо переміщених осіб. У зв’язку з цим Харківський міський голова Ігор Терехов ухвалив рішення відновити дію Міської цільової програми будівництва (придбання) доступного житла на 2021-2030 роки. У травні перші три молоді сім’ї вже отримали кредити на власне житло на загальну суму 4,7 млн грн.Виконавцем програми є Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву». Як повідомив голова правління установи Сергій Комнатний, харківське управління фонду впродовж багатьох років мало провідні позиції в реалізації місцевих програм.«Харківська міська рада завжди була для нас стратегічним партнером, і ми дуже раді, що відновлюємо кредитування та починаємо забезпечувати харків’ян житлом. Це перші кредити за міською програмою під час дії воєнного стану. Сьогодні це єдина іпотечна програма, яка працює у Харкові», – зазначив він.У департаменті повідомили, що з метою задоволення потреб якомога більшої кількості громадян у планах на наступні місяці – відновити роботу й за іншими напрямками програми доступного житла.

Агентство Телевидения Новости