Мотоблоки: переваги, види та сфера застосування

Мотоблок - це сільськогосподарський інструмент, який використовується для обробітку ґрунту на невеликих ділянках землі. Він працює за принципом обертання ножів або фрез, які проникають у ґрунт і перевертають його, щоб підготувати його до сівби.

Принцип роботи мотоблока полягає у використанні двигуна, який рухає вал, на якому встановлені ножі або фрези. При включенні двигуна обертання валу передається на робочі органи, які починають обертатися зі швидкістю до декількох тисяч обертів за хвилину. Ножі або фрези, що працюють під тиском, розпушують ґрунт і перемішують його, видаляючи бур'яни та інші домішки. Таким чином, купити мотоблок - це правильне рішення для фермера та садівника.

Мотоблоки можуть бути обладнані

культиватором,

підгортачем,

косилою.

Це дозволяє використовувати інструмент для широкого спектру робіт у сільському господарстві та садівництві. Крім того, вони зазвичай мають різні швидкості та передачі, що дозволяє налаштувати мотоблок на певний тип роботи.

Види мотоблоків

Існує безліч різних видів мотоблоків, які різняться за типом двигуна, комплектації та функціональності. Деякі з найпоширеніших видів мотоблоків представлені нижче.

Мотоблоки з двигуном внутрішнього згоряння

Найбільш поширений тип мотоблоків, що працює на бензині чи дизельному паливі. Можуть мати одно-або двоциліндровий двигун, який надає руху робочим органам. Такі мотоблоки використовуються для безлічі завдань – від культивації ґрунту до збирання врожаю.

Електричні мотоблоки

Більше екологічний варіант мотоблоків, які працюють від електричної мережі або від акумулятора. Вони зазвичай менш потужні, ніж мотоблоки із двигуном внутрішнього згоряння, але можуть бути ефективними для обробки невеликих ділянок землі.

Мотоблоки-мінітрактори

Більш потужні агрегати, які можуть використовуватися для складніших завдань, таких як оранка великих ділянок землі або транспортування вантажів. Вони можуть мати лопати чи мульчери. У деяких випадках обладнані кабіною для комфортної роботи в холодну чи дощову погоду.

Мотокультиватори

Легкі та компактні мотоблоки, які зазвичай використовуються для обробки невеликих грядок або садових ділянок. Вони можуть мати фрези або культиватори і зазвичай мають меншу потужність, ніж інші типи мотоблоків.

Мульчери

Спеціалізовані мотоблоки, що використовуються для подрібнення листя, гілок та іншого рослинного сміття. Вони можуть мати широкі ножі, які перемелюють матеріали або потужні дискові фрези, які розбивають великі гілки.

Основні переваги

Дана техніка має ряд переваг, які роблять їх універсальними та зручними інструментами для обробки ґрунту та інших завдань у сільському господарстві та садівництві. Нижче наведено основні переваги.