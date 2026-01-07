Бізнес
Сегодня 07:00
Імпортер автомобілів відшкодував державі понад 4,5 млн грн несплачених податків

Детективи ТУ БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків.

Слідством встановлено, що приватне підприємство, яке займається імпортом автомобілів, не відобразило у податковій звітності понад 25 млн грн доходу.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження фахівців ТУ БЕБ у Волинській області встановлено ухилення від сплати податку на прибуток понад 4,5 млн грн.

Під час досудового розслідування підприємство добровільно відшкодувало всі несплачені податки. Кошти вже надійшли до держбюджету.

Посадовій особі повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків у значних розмірах).

До суду скеровано клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності

Процесуальне керівництво - Волинська обласна прокуратура.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/10051

