Наслідки посухи: аграрний комітет назвав суму збитків аграріїв

Площа втрачених від посухи посівів (засіяних та засаджених під урожай) становить 386 030,76 га.

Про це у інтерв’ю AgroPolit.com повідомив заступник голови аграрного комітету, народний депутат Степан Чернявський.

"Найбільше від посухи постраждали аграрії Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей. За оперативними даними ОВА (станом на 24 липня 2025 року), площа втрачених посівів (засіяних та засаджених під урожай) становить 386 030,76 га. Орієнтовний обсяг допомоги за втрачений урожай у перерахунку на 1 га складає 4700 грн", – зазначив він.

Цього року аграрії потребують компенсації за втрату врожаю від посухи у 1,8 млрд грн, повідомив він. Наразі визначаються механізми та джерела фінансування для покриття аграріям збитків, завданих посухою.

