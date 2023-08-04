Несмотря на войну «Нафтогаз» планирует в этом году увеличить добычу газа на 8%

Глава энергетической компании Алексей Чернышов рассказал, что им удалось удержать текущие показатели добычи, а уже в этом году «Нафтогаз» добудет 13,5 млрд кубических метров голубого топлива. Это больше, чем в довоенном 2021 году.

«Нафтогаз» также покупает газ у частных компаний, чтобы к началу отопительного сезона накопить необходимые для прохождения зимы 14,7 млрд кубометров.

Джерело: https://t.me/u_now/107444

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