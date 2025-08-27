Бізнес
Німці хочуть побудувати біля Києва вітрову електростанцію

Інвестор з іноземним капіталом, що працює у галузі зеленої енергетики, має намір збудувати вітропарк у Макарівській громаді на Київщині.

"Йдеться про Макарівську громаду, що розташована на захід від столиці – саме там, за розрахунками бізнесменів, вітер дме найсильніше у регіоні. Самих вітрових турбін зведуть приблизно 60 штук, і це буде одна з найбільш масштабних "зелених" вітрових станцій у області", – говориться у повідомленні.

Як повідомив очільник Макарівської громади Вадим Токар, він вже зустрівся з представником німецької компанії "NOTUS ENERGY" та підписав меморандум про співробітництво. За його словами інвестор активно працює на міжнародному ринку й відомий впровадженням інноваційних рішень у сфері.

"У рамках співпраці на території нашої громади планується будівництво вітрової електростанції потужністю 400МВт, яка налічуватиме приблизно 60 вітротурбін і стане однією з наймасштабніших у регіоні", – розповів Токар.

Для самої громади, каже він, це означатиме самі плюси: створення нових робочих місць, залучення інвестицій у місцеву інфраструктуру. А ще, - генерацію "зеленої" енергетики без шкідливих викидів у атмосферу. Усе це, додає Токар, сприятиме досягнення стійкості та енергонезалежності громадою.

