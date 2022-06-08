Новая металлочерепица в краске 3-д мат прослужит более 50 лет

Срок службы металлочерепицы считается одним из факторов, от которых отталкивается покупатель при выборе материала. Каждый домовладелец стремится построить крышу из лучших материалов, чтобы она прослужила как можно дольше. На рынке появился ещё один вариант покрытия и это металлочерепица 3-д мат, имеющая большие возможности для длительной эксплуатации.

Как выглядит металлочерепица 3-д мат

Металлочерепица 3-д мат – это совершенно новое предложение на рынке, покрытие изготовлено из качественного металла. Это сталь толщиной 0,45-0,5 мм, а значит использование возможно для:

Скатных кровель.

Ломаных крыш со сложной конфигурацией.

Кровельных конструкций с углом наклона больше 14 градусов.

Использование материала возможно не только в случае первичного строительства, но и для тех объектов, где необходима реконструкция крыши.

Внешние особенности материала можно характеризировать, как современные и их актуальность никуда не денется с годами. Нужно отметить:

Выразительный эффект объемности, от этого и название соответствующее.

Внешне такая кровля будет существенно отличаться от привычной всем крыши из металлочерепицы.

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Какой срок службы и как он определяется?

Срок службы любой металлической черепицы определяется стандартным набором факторов и это:

Особенности климата, где происходит эксплуатация.

Технические характеристики конкретного изделия.

Структурные нюансы кровельной конструкции.

Качество монтажа.

Металлочерепица 3-д мат может прослужить порядка 50 лет, ведь она изготовлена из прочной стали и качественных защитных веществ. В частности, речь идет о:

Достаточной толщине металла, как основания металлочерепицы.

Высоком содержании цинка в антикоррозийном слое.

Хорошем качестве полимерного декоративно-защитного покрытия.

Выбор долговечного кровельного покрытия – всегда верное решение для домовладельца, а если это металлочерепица 3-д мат, то в добавку вы получаете и оригинальный дизайн крыши.

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