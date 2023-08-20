Охрана квартир Харькова - почему стоит приобрести охрану квартир

Полицейская статистика неумолимо фиксирует рост числа квартирных краж в Харькове. Жертвой ограбления может стать любой, и надежной двери уже недостаточно, чтобы обеспечить безопасность квартир в Харькове.

В современных условиях охрана квартир Харьков требует индивидуального подхода при создании системы безопасности каждого жилья. Наша компания занимается постановкой квартир на охрану более 20 лет и создает самые надежные и эффективные системы охраны квартир, которые учитывают индивидуальные характеристики каждого помещения.

Мы гарантируем круглосуточную защиту жилья не только от взломщиков и грабителей, но и от затопления или утечки газа. Обратитесь к нам, и наши инженеры составят индивидуальный план охранной системы под ваши потребности для круглосуточной защиты жилища.

Охранные функции квартир в Харькове

Требования к безопасности квартир растут ежедневно. Теперь уже недостаточно хорошего замка и домофона в подъезде, чтобы быть уверенным в своей безопасности. Одновременно цена на установку сигнализации в Харькове значительно упала, и надежная защита жилья перестала быть привилегией самых состоятельных жителей.

На сегодняшний день, оптимальным вариантом является удаленная охрана квартир при помощи пультовой охраны. При чрезвычайной ситуации такая система подает сигнал на пульт охраны в агентство, и на объект в течение 5 минут приезжают вооруженные группы быстрого реагирования.

У пультовой охраны есть несколько преимуществ перед другими видами защиты квартиры, например простой шумовой сигнализацией:

За защиту собственности отвечают охранники агентства, которые несут материальную ответственность; В случае нападения нет нужды геройствовать и рисковать собой, чтобы защитить семью; Незаконное проникновение в квартиру или другая чрезвычайная ситуация фиксируется датчиками. Эти данные можно передать в полицию или страховую службу; Она создает чувство безопасности, .но не требует постоянных активных действий со стороны владельца.

Помимо попытки незаконного проникновения в квартиру, датчики в системе пультовой охраны могут распознавать другие происшествия:

резкий перепад температур;

утечка газа;

задымление;

протекание труб и повышение влажности.

В случае любой чрезвычайной ситуации владелец квартиры будет оповещен, а охранники ГБР предпримут все меры по защите имущества клиента.

Почему стоит приобрести охрану квартир в Харькове

В современном городе квартира постоянно подвергается опасности, и не только из-за ловкости и наглости воров, но и от беспечности соседей или коммунальных служб. “Охрана и безопасность” - крупнейшее охранное агентство в Украине с многолетним опытом работы в Харькове. У нас 68 ГБР, которые равномерно распределены по охраняемой территории, чтобы обеспечить приезд на любой объект в городе и области в течение 5 минут.

Сколько стоит установка охранной системы в квартиру? В зависимости от дополнительных функций стоимость может разниться, но цены на охранный абонемент начинаются от 255 грн в месяц за безопасность квартиры и родных.