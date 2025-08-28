Бізнес
російська ІТ-галузь втрачає кадри та контроль

російський сектор інформаційних технологій переживає системну кризу: за останні три роки країну залишили понад 20 тисяч ІТ-фахівців. Повернення кадрів майже не відбувається: щороку повертаються лише близько 300 спеціалістів.

Раніше іноземні ІТ-кадри забезпечували до 20 % приросту персоналу в російських компаніях. У 2024 році цей показник впав до критичних 0,4 %. Відтік кваліфікованих працівників призводить до деградації галузі: компанії змушені заміщувати експертів внутрішнім резервом, який часто не відповідає професійним стандартам.

Паралельно з кадровою кризою посилюється репресивний тиск. Мосгорсуд засудив колишнього програміста «Яндекса» Сергія Ірина до 15 років ув’язнення за переказ $500 українському фонду «Повернись живим», звинувативши його у державній зраді. Подібні кейси створюють атмосферу страху серед ІТ-спільноти.

На тлі санкційної ізоляції, втрати доступу до західних технологій та зростання кіберзагроз російська ІТ-індустрія опинилася в структурному занепаді.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

