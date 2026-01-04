Бізнес
Сегодня 07:32
россия может потерять миллиарды долларов инвестиций в Венесуэлу из-за свержения Мадуро

россия может потерять миллиарды долларов инвестиций в Венесуэлу из-за свержения Мадуро

Падение режима Николаса Мадуро, который был захвачен американским спецназом и предстанет перед судом Нью-Йорка по обвинению в наркотерроризме, подвесило в воздухе судьбу миллиардов долларов инвестиций и кредитов, которые Венесуэла получила от россии.

По подсчетам Reuters, с 2006 по 2017 год кремль выделил в общей сложности $17 млрд венесуэльскому правительству, а также государственной нефтяной компании страны PDVSA.

Первые деньги — $2,2 млрд — получил предшественник Мадуро Уго Чавес, который в 2009 заключил контракт на закупки российского оружия — танков Т-72 и зенитных комплексов С-300. Спустя 8 лет Венесуэла была должна москве уже $3,5 млрд, вернуть которые не могла из-за экономического кризиса и санкций. В 2017 году Владимир путин и Мадуро договорились отсрочить платежи по этому займу на 10 лет, с выплатой основной суммы в 2024-27 гг.

В конце 2010-х крупным кредитором Мадуро стала «Роснефть», в обмен получившая доли в крупных нефтедобывающих проектах Венесуэлы. российские деньги правительство Мадуро использовало, чтобы избежать дефолта по долгу, расплачиваясь с кремлем нефтью, которую на мировом рынке перепродавала «Роснефть», рассказывали источники Reuters.

В 2020 году, после введения санкций в отношении PDVSA, «Роснефть» продала все активы в Венесуэле специально созданной госструктуре «Росзарубежнефть», полностью принадлежащей государству.

Теперь же судьба венесуэльских нефтяных месторождений оказалась в руках администрации Дональда Трампа, который обвинил Венесуэлу в «краже» нефти у США.

Он добавил, что США намерены отроить заново венесуэльскую инфраструктуру и «продавать очень много нефти» в том числе другим странам.

Джерело: https://t.me/gulagru/83670

