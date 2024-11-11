Смартфон перестав реагувати на дотик? Дізнайся, як відновити його роботу

Пошкоджений сенсорний екран - одна з найпоширеніших поломок серед смартфонів. Контакт з водою, пилом або інші механічні впливи можуть призвести до непрацездатності дисплея телефону. Як полагодити сенсор і чи можна це зробити самому?

Звісно ж у більшості випадків допоможе лише професійне обслуговування, замiну сенсора можуть зробити тут https://www.aks.ua/uk/remont-telefony/zamena-tachskrina.html. Однак перш ніж передати свій смартфон у руки фахівців, варто перевірити кілька варіантів. Цілком імовірно, що причини, через які не працює тачскрін, можна усунути самостійно.

Чому не працює тачскрін?

У більшості випадків проблеми в роботі сенсорних екранів спричинені такими явищами:

контакт із водою,

забруднення екрана,

системна помилка,

механічне пошкодження.

Залитий телефон не реагує на дотик

У випадку смартфонів, які не мають належного класу захисту, контакт із рідинами часто призводить до порушення роботи сенсорної панелі. Однак часто вдається обійтися без професійного втручання та дорогого ремонту. Що робити, якщо телефон залитий і не працює екран? Краще вийняти акумулятор і дочекатися повного висихання пристрою за кімнатної температури. У цей час його не можна піддавати впливу джерела тепла, тобто сушити сушаркою або вентилятором. Після контакту з водою смартфон також не можна вмикати до моменту повного висихання.

Бруд на екрані та жирні відкладення

Буває, що причиною відсутності спрацьовування екрана є його засмічення. Якщо проблема в цьому, то банальне протирання екрану серветкою з мікрофібри або спеціальним матеріалом для чищення скла, допоможе відновити нормальну роботу тачскріна.

Системна помилка

Іноді допомагає перезавантаження пристрою, після чого дисплей починає працювати в штатному режимі. Однак, якщо після цієї процедури сенсорний екран, як і раніше, не реагує на дотики, варто виконати скидання налаштувань до заводських.

Механічна несправність і пошкодження панелі

Іноді достатньо падіння з невеликої висоти, щоб пошкодити телефон. Як виправити непрацюючий тачскрін, якщо екран телефону тріснув або зламався? Найкраще рішення - звернутися в сервісний центр і замінити екран на новий. Інших способів відновлення в цьому випадку ще не придумали.

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