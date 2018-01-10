Бизнес
Перейти к списку новостей
10.01.2018 17:58
Просмотров: 249

Социальные сорта, классика и новинки. Харьковские хлебопеки рассказали об искусстве выпечки по уникальной технологии

Рецепты, проверенные временем и натуральное сырье – хлеб «Салтовского хлебзавода» под торговой маркой «Короваево» выпекается по классической технологии с использованием уникального оборудования. Хлебопеки уверяют, он долго сохраняет мягкость и аромат. Да и выбор изделий огромный – от фирменных батонов до социальных сортов и своеобразной визитки предприятия «Салтовского» круглого хлеба.

Татьяна Маркова, нач. производства ТДВ "Салтовский хлебзавод":

Мы свой неизменный хлебушек подовый круглый делаем для наших харьковчан, который уникален, у нас вся продукция уникальна тем, что мы работаем без разрыхлителей, улучшителей, без всяких добавок.

Предприятие уже закупило 50 единиц новой техники, теперь свежую выпечку на авто торговой марки «Короваево» смогут привозить в любую точку Харькова еще быстрее.

Станислав Батурин, зам. дир. ТДВ "Салтовский хлебзавод":

Я хотел бы обратить внимание всех наших потребителей, владельцев всех торговых точек, которые торгуют нашей продукцией о том, что мы всегда доставляем нашу продукцию исключительно в свежайшем виде, исключительно вовремя.

Продукцию «Салтовского хлебзавода» торговой марки «Короваево» уже можно найти во всех супермаркетах города.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Украине увеличились страховые выплаты пострадавшим на производстве
04.01.2018 11:11    124
На харьковском заводе - новый директор
02.01.2018 13:01    358
Завод с традициями и репутацией: известное харьковское предприятие возобновляет производство
14.12.2017 18:36    844
В Украине производство шоколада в октябре выросло на 7,5%
25.11.2017 15:20    222
В Крыму продают завод шампанских вин "Новый Свет"
25.11.2017 12:28    309
«Реанимация» авиазавода: «Укроборонпром» рассказал об американской компании
14.11.2017 18:59    284
Американская компания намерена инвестировать в ХАЗ
13.11.2017 22:14    229
Украинские предприятия будут поставлять в Беларусь оборудование
17.10.2017 16:28    231
Харьковский авиазавод получит новые заказы
04.10.2017 09:26    277
«Турбоатом» поставит оборудование украинским АЭС на 5,5 млрд грн
28.09.2017 15:48    206
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 