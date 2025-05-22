Іспанські розробники представили новітню антидронову систему Guardian 2.0

На виставці оборонних технологій FEINDEF 2025 іспанська компанія Escribano Mechanical & Engineering представила нову мобільну платформу боротьби з безпілотниками на базі броньованого панцерника Vamtac ST5. Оновлений панцерник інтегрує три ключові підсистеми: вогневу станцію Guardian 2.0, радарну систему MHR та оглядовий модуль на основі національної мережі спостереження SIVE. У такій конфігурації бронетехніка перетворюється на повноцінну мобільну платформу протидії безпілотним загрозам (C-UAS).

Guardian 2.0 — це стабілізована дистанційна вогнева станція, яка підтримує різні типи озброєння: кулемети калібрів 5.56, 7.62, 12.7 мм, гранатомет MK19, мініган M134D та димові гранатомети. Вона оснащена денними та інфрачервоними камерами, лазерним далекоміром з дальністю до 15 км та системою обчислення балістики. Випробування Guardian 2.0 відбулись у складі іспанської армії, а також у рамках навчань НАТО, де перевірялась її інтеграція з засобами виявлення та штучним інтелектом.

Радари MHR виробництва DRS RADA Technologies забезпечують круговий огляд завдяки чотирьом панелям з АФАР-антенами, кожна з яких покриває 90°. Система здатна виявляти БПЛА, мінометні снаряди, вертольоти та ракети на відстанях до 50 км залежно від варіанту радара. Вона може працювати як у русі, так і стаціонарно, адаптуючись до зміни завдань у режимі реального часу.

Оглядовий комплекс базується на елементі іспанської системи зовнішнього спостереження SIVE, яку використовує Guardia Civil для охорони кордонів. Модуль OTEOS-S включає денну HD-камеру з 64-кратним зумом, тепловізор третього покоління, лазерний далекомір і стабілізацію менше 0.15 мрад. Інформація з системи інтегрується через C2-модуль PERSEO, який підтримує автоматичну класифікацію загроз і функції штучного інтелекту.

Поєднання трьох складників у платформі Vamtac ST5 забезпечує повний цикл: виявлення, моніторинг і нейтралізацію дронів. Всі системи вже використовуються в інших національних або союзницьких програмах, що робить нову версію Vamtac практично готовою до експлуатації в зоні бойових дій та охорони важливих об'єктів. Escribano також обслуговує мережу SIVE у кількох регіонах Іспанії на суму понад 19 млн євро, що свідчить про глибоку інтеграцію цього рішення у державну систему безпеки.

Джерело: noworries.news

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