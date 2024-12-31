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Starlink надаватиме мобільний зв'язок в Україні через супутник — Bloomberg

Starlink надаватиме мобільний звязок в Україні через супутник — Bloomberg

Компанія "Київстар" підписала угоду з компанією Ілона Маска про впровадження супутникового мобільного зв'язку з метою розміщення телекомунікаційної інфраструктури поза межами досяжності російських атак.

Угода дозволить клієнтам "Київстар" користуватися космічним зв'язком, коли наземна мережа буде не в змозі обслуговувати певну територію, йдеться в заяві української компанії. "Київстар" планує запропонувати текстові повідомлення з використанням цієї технології в четвертому кварталі 2025 року, а на більш пізніх етапах розширить її до передачі голосу і даних.

Джерело: https://t.me/znua_live/183429

Новости портала «Весь Харьков»

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