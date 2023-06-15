ТОП-10 компаний по доставке воды в Харькове

Сегодня доставка питьевой воды стала незаменимой услугой, обеспечивающей удобство и доступность чистой питьевой воды прямо у порога вашего дома или офиса. В Харькове множество компаний предлагают услуги по доставке воды, соответствуя потребностям и предпочтениям местных жителей.

В данном рейтинге мы представим самые популярные и надежные компании по доставке воды в Харькове, которые гарантируют высокое качество продукции и удобство обслуживания. Для удовлетворения потребностей в чистой и свежей питьевой воде, вам достаточно выбрать оптимальный вариант доставки из представленного рейтинга.

Рейтинг компаний по доставке воды в Харькове

ТОП-1: Avita.UA

Компания Avita.UA является лидером в области доставки воды в Харькове. Они предлагают широкий ассортимент питьевой воды различных брендов и категорий, включая бутилированную, минеральную, газированную и питьевую воду, а также широкий каталог оборудования и дополнительных товаров: бакалеи, одноразовой посуды и др.. У Avita.UA есть удобный онлайн-заказ на своем сайте avita.ua, где вы можете выбрать тип воды, количество бутылок и удобное время доставки.

Компания добывает воду из скважины на глубине более 650 метров, бережно разливает её в поликарбонатную тару объемом 18,9 литров и доставляет своим клиентам. Компания гарантирует безопасность и чистоту воды, а также мягкий освежающий вкус и приятный запах.

Вода “Авита” создана природой для тех, кто заботится о своём здоровье, а также экологической чистоте продуктов и напитков.

Преимущества компании Avita.UA:

Широкий каталог воды и оборудования;

Быстрая и удобная доставка воды;

Телеграм-бот;

Возможность заказа на сайте и по телефону;

Дополнительные товары;

Режим работы: Ежедневно с 8:00 до 18:00

Телефон: +38 (067) 644-77-70

Сайт компании: avita.ua

ТОП-2: АкваМаркет

Аквамаркет – динамично развивающаяся компания, которая предлагает широкий ассортимент питьевой воды и сопутствующих товаров, удовлетворяющая любые запросы самых взыскательных потребителей. Компания с удовольствием поможем каждому Клиенту с подбором необходимых товаров. АкваМаркет предлагает высококачественную питьевую воду различных брендов. Она обеспечивают доставку воды как для домашнего использования, так и для офисов и предприятий. Aquavita работает по будням и в выходные. Заказы можно сделать на их сайте или по телефону +380 (57) 752-27-27.

Режим работы: Ежедневно с 8:00 до 20:00

Телефон: +38 (067) 555 88 77

Сайт компании: kh.aquamarket.ua

ТОП-3: Аквагид

«Аквагид» представляет полный список операторов, осуществляющих доставку питьевой воды в вашем городе. Этот сервис позволяет ознакомиться с различными предложениями в выбранном регионе и сравнить цены. Они работают только с надежными поставщиками, которые зарекомендовали себя на рынке. Качество товаров, предлагаемых компаниями по доставке, соответствует всем необходимым гигиеническим нормам.

Что делает сайт «Аквагид» особенным для пользователей? Сайт регулярно обновляет информацию и цены от поставщиков. Используя наш сервис, вы всегда будете в курсе скидок и специальных предложений, что поможет вам сэкономить деньги. Теперь вам не нужно отслеживать информацию на различных сайтах компаний по доставке воды, вся необходимая информация собрана в одном месте. На сайте «Аквагид» вы можете легко выбрать и заказать питьевую воду с доставкой на дом или в офис всего за несколько минут. Кроме того, у нас есть возможность выбора кулеров, фильтров и насосных станций.

Режим работы: с 10:00 до 18:00

Телефон: +38 (067) 644-77-70

Сайт компании: waterguide.com.ua

ТОП-4: Ордана

Вода бренда "Ордана+" имеет уникальный и естественный состав, обогащенный жизненно важными элементами, такими как магний, калий, кальций, натрий, йод и другие. Она способствует вашему здоровью, энергии и долголетию.

Компания предлагает систему скидок, где применяется градация в зависимости от объема заказа. Они также стремятся предоставить каждому клиенту индивидуальный подход к ценообразованию, чтобы обеспечить оптимальную цену на воду на протяжении всего сотрудничества.

После оформления заявки экспедитор доставит воду в удобное для вас время, обеспечивая удобство и гибкость в процессе доставки. Кроме того компания является официальным импортером кулеров таких брендов, как "HotFrost", "ABC", "ViO", а также насосов, таких как "Bluе Rain" и "Lily", на территории Украины.

Режим работы: с 8:00 до 19:00

Телефон: +38 (057) 766 06 06

Сайт компании: ordana.kh.ua

ТОП-5: Аквамол

Аквамол предлагает доставку питьевой воды известных марок. Они гарантируют качество и своевременную доставку. Вы можете сделать заказ на их сайте или по телефону. Компания работает по будням и в выходные.

Компания "Аквамол" гарантирует своевременную доставку заказов своим клиентам. Доставка воды осуществляется в определенные временные интервалы: утром с 8:00 до 13:00 и вечером с 13:00 до 19:00. Если заказ был размещен до 11:00 утра, то по согласованию можно оформить доставку в тот же день.

Если сотрудники службы доставки привезли заказ позже указанных временных интервалов или вовсе не привезли его, клиент имеет право обратиться в компанию для получения возмещения в соответствии с гарантией. В этом случае следующий заказ на сумму, равную стоимости несвоевременно доставленного заказа, предоставляется бесплатно.

Режим работы: с 8:00 до 17:00

Телефон: +38 (099) 946-52-55

Сайт компании: akvamall.kh.ua

ТОП-6: Пейвода

Пейвода предлагает доставку питьевой воды различных брендов: Аквалюкс и Пейвода. Они обеспечивают быструю доставку и гарантируют качество своей продукции. Заказы можно сделать на их сайте или по телефону

Компания "Пейвода" является ведущим поставщиком питьевой воды для автоматов продажи в Харькове. Они уделяют особое внимание тому, чтобы их клиенты всегда могли наслаждаться вкусной и чистой водой, осознавая ее важность для здоровья и долголетия.

Репутация компании "Пейвода" очень важна для них, и они заботятся о каждом своем клиенте. Поэтому они постоянно следят за тем, чтобы предоставляемые услуги всегда были на самом высоком уровне качества.

Компания искренне благодарит своих клиентов за продуктивное сотрудничество на протяжении многих лет и надеется на дальнейшее развитие партнерства.

Режим работы: с 9:00 до 18:00

Телефон: +38 (067) 574-29-22

Сайт компании: peivoda.ua

ТОП-7: Dostavka Water

Dostavka Water специализируется на доставке негазированной питьевой воды из источников Харьковской области. Dostavka Water - это компания, которая собирает объявления о доставке воды от других компаний. Они предоставляют клиентам удобный способ найти и выбрать нужного поставщика воды. Dostavka Water гарантирует актуальную информацию о различных предложениях и ценах на доставку воды от проверенных поставщиков. Клиенты могут сэкономить время и усилия, так как вся информация собрана в одном месте. Dostavka Water стремится обеспечить удовлетворение потребностей клиентов в питьевой воде, предлагая широкий выбор и удобные условия доставки.

Режим работы: с 9:00 до 18:00

Телефон: +38 (066) 81-91-259

Сайт компании: dostavka-water.com.ua

ТОП-8: Императорская

Компания "Доставка воды Императорская" предлагает своим клиентам удобный сервис. Независимо от объема заказа и района доставки, они бесплатно доставляют 19-литровые бутыли с водой по Харькову. Кроме того, можно уверенно говорить о том, что цены на воду у них являются одними из самых низких в городе при высоком качестве продукции.

Компания также предлагает сопутствующее оборудование для воды в Харькове. В их ассортименте есть водные кулеры как для небольших офисов, так и для крупных компаний. Также доступны помпы и держатели для стаканчиков. Клиенты имеют возможность приобрести оборудование или взять его в аренду. Крупным предприятиям и магазинам предлагается установка емкостей с водой объемом от 500 литров.

Режим работы: с 9:00 до 18:00

Телефон: +38 (068) 318-40-52

Сайт компании: imperatorska.com.ua

ТОП-9: Аквадива

Компания "Аквадива" предлагает профессиональные услуги доставки питьевой воды и гарантирует высокое качество и надежность, обеспечивая своевременную доставку прямо к вашему порогу. Команда стремится удовлетворить ваши потребности в чистой и свежей питьевой воде, предлагая различные варианты упаковки и удобные кулеры для охлаждения. Доверьтесь им, чтобы наслаждаться вкусом и комфортом без забот о доставке воды.

Что делает их особенными? Компания понимает важность здоровой воды для вашего благополучия. Поэтому тщательно отбирает только самые качественные и безопасные источники воды, чтобы обеспечить вам непревзойденное качество.

Режим работы: с 10:00 до 17:00

Телефон: +38 (050) 343-55-15

Сайт компании: akvadiva.com.ua

ТОП-10: Аквалюкс

Хотите пить воду высочайшего качества каждый день? Тогда обратитесь в компанию "Аквалюкс" и воспользуйтесь удобной услугой доставки воды в Харькове. Компания предлагает вам насладиться каждой каплей чистоты и свежести, обеспечивая ваше здоровье и благополучие. Наша компания стремится доставить качественную воду в любую точку города

Режим работы: с 8:00 до 17:00

Телефон: +38 (095) 484 00 02

Сайт компании: aqualux-ua.com.ua

Обратите внимание, что информация о компаниях и их режимах работы может изменяться, поэтому рекомендуется проверять актуальную информацию на официальных сайтах или обращаться непосредственно к компаниям для подтверждения.