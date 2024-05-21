AlabugaLeaks. російський виробник БПЛА “Альбатрос” співпрацює із західними компаніями

Аналітики порталу InformNapalm зазначають, що російський виробник БпЛА “Альбатрос" приймає участь у злочинній війні кремля проти України і продовжує отримувати компоненти від провідних західних компаній.

Що відомо про участь заводу БпЛА “Альбатрос" у війні проти України

Аналітики видання із посиланням на хакерів групи “Кібер Спротив” зазначають, що підприємство легко обходить західні санкції, та співпрацює з такими провідними західними компаніями як NVIDIA, SONY та SAITO.

У матеріалі підкреслюється, що російська “Лабораторія Касперського” продовжує співпрацювати з “Альбатросом у розробці антидронових систем.

У своїх заявах представники Kaspersky зазначають, що припинили співробітництво з “Альбатросом” за програмою Kaspersky Antidrone ще у 2022 році, в тім ці заяви виявились брехнею.

За документами у розпорядженні аналітиків, “Альбатрос” намагався продати антидронну систему в Казахстан протягом 2022-2023 років.

Сам договір на поставку був заключений ще влітку 2022 року, але через додаткові обмеження, що ввела російська влада на експорт товарів подвійного призначення у звʼязку із війною, “Альбатрос” дуже довго добивався дозволу від експортної служби.

Ключовим елементом у антидронній системі є лідар. росіяни використовували лідари Opal канадської компанії Neptec Technologies, що з 2020 року є частиною французької групи Lumibird Limited.

При цьому дрони “Альбатрос-М5” виробляються із залученням великої кількості західних електронних компонентів.

Елементна база для електронних схем має виробництво Малайзії, Кореї, Японії та Китаю.

Сервоприводи виробництва Savox (Швеція-Китай). Двигуни Scorpion (США-Китай).

Радіоканали (крім російських і власних) виробництва RFDesign (Австралія).

Регулятори двигуна (крім російських і власних) виробництва Scorpion (США-Китай), Hobbyking (Китай).

Лопаті повітряних гвинтів виробництва Aeronaut (Німеччина).

Інші компоненти виробництва Малайзії, Китаю, Кореї, Сінгапуру, Австралії, Швеції, Швейцарії.

Саме так, як зазначають аналітики, виглядала схема виробництва дронів “Альбатрос-М5” станом на кінець 2021 року.

З якими ще західними компаніями співпрацює підсанкційний “Альбатрос”

Станом на початок 2022 року “Альбатрос” налагодив перехід на сировину повністю російського виробництва, але з підвищенням собівартості продукції через вищу закупівельну вартість такої сировини.

Наприкінці 2022 року “Альбатрос” готується стати резидентом ОЕЗ “Алабуга”.

З ООО “Алабуга Девелопмент” компанія підписує договір на поставку 100 безпілотників “Альбатрос-М5” протягом 2023 року на загальну суму 1 млрд 400 млн рублів.

Також, з внутрішньої документації “Альбатросу” чітко видно, що їх директор Флоров і головний інженер Спірідонов у листопаді 2022 року відвідували Іран.

Очевидно, це було повʼязано із локалізацією виробництва “Шахедів” в росії.

Очевидно, що протягом 2022-2023 років “Альбатрос-М5” проходив випробування в зоні бойових дій. Географія застосування доволі обширна і пролягала вздовж всього фронту.

Переважно дрони використовувалися в цілях та інтересах прикордонної служби ФСБ, сил спеціальних операцій рф та Росгвардією.

В презентаціях “Альбатросу” можна побачити відео того, як “Альбатрос-М5” коригує артилерію для ураження української гаубиці М-777.

Здійснювати аерофотозйомку і коригувати артилерію “Альбатросу” допомагають камери, виробництва Sony.

Зазвичай це моделі Sony A6000 та Sony RX1R2 для фотографування, а для відеозапису — камери Sony FCB-EH6500 та Sony FCB-EV7500.

“Альбатрос” використовує мікрокомпʼютери серії Nvidia Jetson для розпізнавання образів на основі нейромережі.

Комунікація і співпраця з Nvidia триває як мінімум з 2016 року.

Не припинилася вона ні після вторгнення, ні після санкцій проти рф, ні після прямих санкцій США проти ТОВ “Альбатрос”.

росіяни досі користуються двигунами внутрішнього згорання японського виробника Saito.

Раніше ці двигуни знаходили в російських БПЛА “Орлан-10”.

Як ці двигуни потрапили на склад в “Алабугу” залишається невідомим.

Окрім цього підприємство “Альбатрос” використовує послуги компаній-посередників, як наприклад ООО “Атлант”, яке завозить до росії підсанкційні компоненти провідних західних компаній Mean Well, Aimtec, Siemens, Chinfa, Maxim, XILINX, Atmel, Wago, Vicor, ST/TI, Intel, Fujitsu.

Джерело: news.online.ua

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