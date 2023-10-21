В Україні повертаються податкові перевірки: кого перевірятимуть насамперед

Ухвалений Верховною Радою 17 жовтня закон дозволяє Податковій службі перевіряти компанії, які виготовляють або реалізовують підакцизні товари (алкоголь, тютюн, паливо тощо), працюють у галузі грального бізнесу та фінансових послуг.

Також перевірки торкнуться нерезидентів, які працюють в Україні через представництва чи відокремлені підрозділи, пише адвокат Віктор Дрогомирецький у статті "Податкові перевірки бізнесу: кого і коли вони торкнуться" (https://zn.ua/ukr/business/podatkovi-perevirki-biznesu-koho-i-koli-voni-torknutsja.html).

Щодо інших платників податків, перевірки здійснюватимуть щодо підприємств, які на основі сформованих показників за 2021 рік відповідають хоча б одному із таких критеріїв:

● якщо рівень сплати податку на прибуток на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі;

● якщо рівень сплати податку на додану вартість на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі (окрім платників податків, у яких операції з вивезення товарів за межі митної території України становлять 25 і більше відсотків загальних обсягів постачання, а рівень сплати податку на прибуток — не менш як 50% рівня сплати податку на прибуток у відповідній галузі);

● якщо дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість більш як у два рази;

● якщо загальна сума витрат, відображених у податковій декларації про майновий стан і доходи, становить 75 або більше відсотків суми загального річного доходу, якщо сума від провадження підприємницької діяльності у ньому становить 10 млн грн і більше;

● якщо нарахування та/або виплата податковим агентом-юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати в розмірі менше середньої заробітної плати по підприємствах відповідної галузі у регіоні.

Проте це не стосується експортерів, у яких експорт основного товару становить більш як 25% від усього обсягу експортних операцій.

Щоб підготуватися до перевірок заздалегідь, Дрогомирецький радить стежити за затвердженими планами-графіками на сайті податкової.

Джерело: https://t.me/znua_live/117784

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