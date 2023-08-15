Вібраційні насоси «Водолій»: переваги обладнання
Вібраційний занурювальний насос — просте і недороге рішення для індивідуальної системи водопостачання. Таке обладнання оптимально підходить для колодязів, колодязів-свердловин, а також викачки чистої води з резервуарів глибиною до 7 м. Відносно проста конструкція, мінімальна амплітуда рухомих внутрішніх деталей роблять вібраційний насос довговічним і максимально зручним у використанні. Найпопулярнішими в Україні є помпи марки «Водолій». Це обладнання має низку суттєвих переваг.
5 причин вибрати насос «Водолій»
- Усі варіанти виконання. Бренд випускає пристрої з верхнім і нижнім водозабором, одним і двома клапанами. Таке різноманіття дає покупцям змогу вибрати модель, яка ідеально відповідає індивідуальним умовам експлуатації. Найбільш популярними лишаються одно- і двоклапанні моделі з верхнім забором води — вони не піднімають пісок чи мул з дна джерела води, ніколи не перегріваються. Однак для максимально повного використання дебіту чи викачки чистого резервуара можна обрати помпу з нижнім всмоктуванням.
- Висока продуктивність. Максимальний об’єм води, який вібраційний насос Водолій здатен подавати за хвилину, коливається в межах 18–33 л. Це дозволяє забезпечити всі потреби мешканців будинку, а також полив городу. Водночас фірмові насоси споживають мінімум електроенергії завдяки використанню мідної обмотки та особливостям конструкції.
- Потужний тиск. Хоча такі помпи не призначені для глибокого занурення, вони забезпечують подачу води на 40–63 м по вертикалі (до 600 м по горизонталі). Це дозволяє облаштувати колодязь в найбільш зручному місці ділянки чи забезпечити водою будинок в 2–3 поверхи. Крім того, за наявності поблизу чистої природної водойми насос можна використовувати для поливу городу прямо з річки чи ставка.
- Просте використання. Помпи «Водолій» поставляються повністю готовими до експлуатації. Вам не треба нічого налаштовувати чи регулювати, підбирати силовий кабель тощо. Достатньо закріпити обладнання на належній глибині і підключити до побутової електромережі 220 В. Бажано вибирати пристрій з оптимальною довжиною кабелю, оскільки його подовження може мати негативні наслідки.
- Українське виробництво. Повний цикл виробництва вібраційних насосів «Водолій» проходить на території нашої країни. Тому придбання такого обладнання — чудовий спосіб підтримати вітчизняного виробника в непростих умовах сучасної економіки.
Зверніть увагу, що насос бажано використовувати разом з гідроакумулятором і комплектом автоматики. Це убезпечить обладнання від передчасного зношування та серйозних несправностей. Крім того, вібраційні моделі рекомендується встановлювати таким чином, аби вони не торкалися стінок та дна резервуара/водойми.