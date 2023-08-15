Вібраційні насоси «Водолій»: переваги обладнання

Вібраційний занурювальний насос — просте і недороге рішення для індивідуальної системи водопостачання. Таке обладнання оптимально підходить для колодязів, колодязів-свердловин, а також викачки чистої води з резервуарів глибиною до 7 м. Відносно проста конструкція, мінімальна амплітуда рухомих внутрішніх деталей роблять вібраційний насос довговічним і максимально зручним у використанні. Найпопулярнішими в Україні є помпи марки «Водолій». Це обладнання має низку суттєвих переваг.

5 причин вибрати насос «Водолій»

Усі варіанти виконання. Бренд випускає пристрої з верхнім і нижнім водозабором, одним і двома клапанами. Таке різноманіття дає покупцям змогу вибрати модель, яка ідеально відповідає індивідуальним умовам експлуатації. Найбільш популярними лишаються одно- і двоклапанні моделі з верхнім забором води — вони не піднімають пісок чи мул з дна джерела води, ніколи не перегріваються. Однак для максимально повного використання дебіту чи викачки чистого резервуара можна обрати помпу з нижнім всмоктуванням. Висока продуктивність. Максимальний об’єм води, який вібраційний насос Водолій здатен подавати за хвилину, коливається в межах 18–33 л. Це дозволяє забезпечити всі потреби мешканців будинку, а також полив городу. Водночас фірмові насоси споживають мінімум електроенергії завдяки використанню мідної обмотки та особливостям конструкції. Потужний тиск. Хоча такі помпи не призначені для глибокого занурення, вони забезпечують подачу води на 40–63 м по вертикалі (до 600 м по горизонталі). Це дозволяє облаштувати колодязь в найбільш зручному місці ділянки чи забезпечити водою будинок в 2–3 поверхи. Крім того, за наявності поблизу чистої природної водойми насос можна використовувати для поливу городу прямо з річки чи ставка. Просте використання. Помпи «Водолій» поставляються повністю готовими до експлуатації. Вам не треба нічого налаштовувати чи регулювати, підбирати силовий кабель тощо. Достатньо закріпити обладнання на належній глибині і підключити до побутової електромережі 220 В. Бажано вибирати пристрій з оптимальною довжиною кабелю, оскільки його подовження може мати негативні наслідки. Українське виробництво. Повний цикл виробництва вібраційних насосів «Водолій» проходить на території нашої країни. Тому придбання такого обладнання — чудовий спосіб підтримати вітчизняного виробника в непростих умовах сучасної економіки.

Зверніть увагу, що насос бажано використовувати разом з гідроакумулятором і комплектом автоматики. Це убезпечить обладнання від передчасного зношування та серйозних несправностей. Крім того, вібраційні моделі рекомендується встановлювати таким чином, аби вони не торкалися стінок та дна резервуара/водойми.