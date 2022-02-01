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Вихід PayPal на український ринок залежить від самої компанії, – директор департаменту НБУ

Вихід PayPal на український ринок залежить від самої компанії, – директор департаменту НБУ

Питання з виходом платіжної системи PayPal на український ринок залежить насамперед від рішення самої компанії.

Про це заявив директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін в інтері'ю виданню "Український капітал".

За словами Поддєрьогіна, в НБУ не бачать перепон для заходу компанії в Україну.

"Бізнес-стратегія PayPal щодо виходу на ринок враховує кілька факторів для прийняття рішення, одним з яких є умови авторизації на цьому ринку. Також враховуються інші бізнес-фактори, складові, які вони приймають до розрахунку. Ми спільно з Міністерством цифрової трансформації знаходимося у контакті з компанією PayPal. Ми пояснювали наші особливості регулювання, що необхідно для їх авторизації на українському ринку. Проте досі до НБУ ще не надійшло документів про намір PayPal працювати в Україні. Питань, які б були перешкодою для їх виходу в Україну, не бачимо, але завжди готові до співпраці", – зазначив Поддєрьогін.

Він також сподівається, що прийняття закону про платіжні послуги буде стимулом для PayPal та інших бажаючих для виходу на український ринок.

PayPal – міжнародна електронна платіжна система, яка надає послуги в транскордонному режимі будь-якій людині, в якої є банківська карта. Компанія пропонує послуги з оплати та грошових переказів через інтернет та через смартфон. 

Источник: biz.censor.net

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Темы: банки

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