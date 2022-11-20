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Водій, менеджер, лікар-дієтолог: ТОП-10 вакансій тижня на Харківщині

Водій, менеджер, лікар-дієтолог: ТОП-10 вакансій тижня на Харківщині

Станом на 17 листопада, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні майже 1000 вакансій, повідомляє ХОВА.

1.  Водій автотранспортних засобів – 30000 грн2.  Менеджер (управитель) з маркетингу – 24200 грн3.  Лікар-дієтолог – 20000 грн4.  Начальник технічного відділу – 16845 грн5.  Завідувач аптеки (аптечного закладу) -16000 грн6.  Коваль-штампувальник – 10000 грн7.  Обмотувальник елементів електричних машин – 10000 грн8.  Апаратник оброблення зерна – 8000 грн9.  Складач поїздів – 7435 грн10.  Інструктор з фізкультури – 7000 грн

З повним переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням. 

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0990208721.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.

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