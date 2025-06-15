Все більше політика “America first“ стає схожою на “Russia first“

Перемога Росатом на конкурсі з будівництва першої атомної станції в Казахстані - це дивіденди, отримані путіним від потепління відносин з США.

Ще в січні навіть можливість мінімальної участі Росатома в консорціумі, що будуватиме станцію, вважалася величезною перемогою для москви.

Серед причин, по яким Росатому в Астані були не раді:

- репутаційні ризики;

- посилення санкційного тиску;

- безпекові питання;

- вища в два рази ціна за китайського учасника тендеру

В Туреччині та Єгипті Росатом не дотримується узгоджених строків будівництва саме через санкційний тиск на ланцюги постачання. В Бангладеш довелося змінювати модель фінансування також через санкційні обмеження.

Обрати Росатом переможцем зараз - це підписатися під залежністю проекту від росії на десятки років. Ідучи на це, Казахстан демонструє впевненість, що санкції не будуть перешкодою.

Вигоди москви від потепління відносин з США очевидні. Це і критично необхідні зараз для рф фінансові ресурси, і послаблення санкційного тиску, і відновлення геополітичного впливу. Проте, що отримав Вашингтон, залишається незрозумілим.

Джерело: https://www.facebook.com/agia.zagrebel.s.ka

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