У мордорі серйозні претензії до небесної канцелярії: підозрюють, що Господь грає на користь НАТО та України

▶️ В Європі - аномальне потепління. У Варшаві розтанув каток, а українські переселенки ходять по Німеччині у футболках. Температура повітря сягає 15-17 градусів тепла. Разом з польським катком розплавилися й сподівання Путіна на енергетичну кризу в ЄС. Мордор серйозно розраховував, що холодна зима та високі ціни на блакитне паливо змусять уряди Європи кланятися в ноги бункерному.

● Російські пропагандони через брак розуму і далі фантазують на тему "бідні європейці мерзнуть без російського газу".

● Самі ж мешканці ЄС у цей час вимикають опалення та прочиняють вікна на провітрювання.

▶️ Аномальне потепління призвело до енергетичного зміцнення Євросоюзу:

● Ціна на газ впала до €765 за тис м куб. (а в серпні було €3587. Дімон-алкогном навіть фантазував про €5000 ).

● Газові сховища в ЄС поступово наповнюються. Фактично Євросоюз купує більше газу, ніж потрібно.

▶️ "Заморозити Європу" - ця ідея мордору мала стати другим - гібридним - фронтом, за допомогою якого орки планували тиснути на Старий Світ. Та спершу європейці знайшли альтернативних постачальників палива, а потім їм допомогла небесна канцелярія, відрегулювавши температурний режим в ЄС та України до аномально теплих показників. Фюрер програє газову війну проти ЄС. Дешевий російський газ, залежність від якого десятиріччями нарощував Кремль, вже не потрібен. Ну як тут не розгніватися на небеса...

▶️ Падають ціни й на орківську нафту.

● Вартість на Urals сьогодні близько $56 за барель (ще зовсім недавно було понад $80).

● Бюджет мордору на 2023-й розрахований по $70 за барель. І якщо ціна залишатиметься на тому ж рівні, Кремлю доведеться скорочувати бюджетні видатки чи знову лізти в резервний фонд.

● У Путіна падає все: ціни на газ, нафту, навіть - рубль. Зростає лише рейтинг.

▶️ Головні проблеми Мордору вирішить створення власної церкви. Адже в Тьмутаракані вже є свій суверенний інтернет, рутюб, глонас, оновлений автомобіль "Москвич" та коваль Лєвша, який підкував блоху, такий собі технологічний аналог Ілона Маска. Не вистачає лише святих з погодним термостатом та новим списком заповідей, без отого назойливого "не", а просто: вбий, возлюби, вкради, побажай, і т.д.

▶️ Очікуємо, що мордор назве Господа Бога іноагентом та звинуватить його у посібництві "українським націоналістам" та їх "західним господарям". Кіріл стане патріархом потойбіччя, а сатана - новою іконою руского міра.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/580

Новости портала «Весь Харьков»