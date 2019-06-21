Украина оказалась в топ-5 по посещаемости Aliexpress

Украина попала в пятерку наиболее активных пользователей торговой площадки Aliexpress.com. Об этом свидетельствуют данные сервиса для анализа источников трафика Similar Web.

Так, в мае текущего года процент посещений сайта интернет-магазина с украинских IP-адресов составил 3,57% - из 703, 65 млн посещений на Украину приходится 25,1 млн. В топ-5 также держаться Россия, США, Бразилия и Испания.

Кроме того, интернет-площадка холдинга Алибаба вошла в топ-25 самых посещаемых сайтов (доменов) Украины в мае 2019. Популярность Aliexpress в Украине возрастает с каждым месяцем вследствие ряда причин: доступные цены, возможность выбора бесплатной доставки из Китая, доступ к рейтингу продавца и реальным отзывам покупателей. За каждой посылкой осуществляется трекинг — то есть можно отследить движение покупки от склада до покупателя.

У площадки есть и ряд недостатков, среди которых долгая доставка, часто некорректное описание товаров, неверные характеристики. Также нередко посылки теряются или повреждаются при доставке из Азии, а пометка «бесплатная доставка» часто ставится продавцом, который уже заложил в цену продукта стоимость пересылки.

Источник: internetua.com

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