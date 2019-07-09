Всего за $2. Плавающие бокалы стали главным трендом лета
Американская сеть супермаркетов Aldi выпустила плавающие пластиковые бокалы для вина, которые стали главным трендом лета.
Производители утверждают, что благодаря своему дизайну бокалы для вина остаются в вертикальном положении, что дает возможность поставить их прямо на воду, даже если в них еще остался напиток, пишет Insider.
Кроме того, форма бокалов создана таким образом, чтобы во время отдыха на пляже они не могли опрокинуться, находясь на песке.
Как сообщают производители, плавающие бокалы для вина доступны в прозрачном, синем и белом цвете. Они сделаны из пластика, не содержащего бисфенол А, а их стоимость не превышает $2,49.
Кроме того, в США набирают популярность надувные матрасы со льдом, в которых можно охлаждать еду и напитки, не покидая бассейна.
Источник: style.nv.ua