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Как собраться на горнолыжный курорт: 5 вещей, которые должны быть в чемодане

Как собраться на горнолыжный курорт: 5 вещей, которые должны быть в чемодане

Горнолыжный отдых, безусловно, полезен для здоровья и нервной системы, при этом это хороший способ провести отпуск.

OBOZREVATEL подобрал 5 вещей, которые должны быть в чемодане каждого туриста, собирающегося покататься на лыжах или сноуборде в выходные.

1. Специализированная одежда и обувь

Просто теплый пуховик и модные ботинки не подойдут. Все должно максимально защищать вас от ветра, холода и осадков и при этом быть легким и необъемным. Лучше всего приобрести в проверенных магазинах следующие вещи:

  • термобелье (не менее двух комплектов);

  • влагопоглощающие футболки;

  • лыжные брюки и куртку или комбинезон;

  • шапку и шарф или балаклаву;

  • перчатки;

  • лыжную обувь.

Обычно такой набор покупается раз в несколько лет.

Снаряжение частично можно взять в аренду.

2. Очки с высоким уровнем защиты от солнца

В горах без очков можно получить повреждение глаз из-за ослепительного солнца. Кроме того, в очках вы будете хорошо видеть дорогу во время быстрого спуска, чем защитите себя от серьезных травм. Так что их берем обязательно. В спортивных магазинах представлен большой выбор таких аксессуаров.

 

Очки должны хорошо защищать от солнца.

3. Аптечка

В любое путешествие следует брать медикаменты для оказания первой медицинской помощи. Среди них должны быть антисептики, вата и бинт, обезболивающие и антигистаминные препараты, сорбенты, а также все необходимые вам лекарства. Внимательно изучите на официальных сайтах информацию о том, какие таблетки можно перевозить через границу.

Аптечку следует собирать тщательно.

4. Средства от загара и против ожогов

В горах загар ложится не хуже, чем на море. Так что можно серьезно обгореть и весь отпуск провести в номере. Поэтому обязательно положите в чемодан крем с высоким уровнем SPF.

Солнцезащитный крем необходим в горах.

5. Полезные мелочи

Некоторые вещи, на первый взгляд, никак не влияют на ваш отдых. Но они точно сделают его более комфортным. Поэтому по возможности захватите с собой:

  • небольшой термос;

  • сушилку для обуви;

  • влагоотталкивающий чехол на телефон;

  • портативную батарею;

  • рюкзак.

Не забудьте о полезных мелочах.

Источник: news.obozrevatel.com/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: отдых

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