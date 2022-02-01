Курортний острів Балі знову відкриється для туристів з України

Курортний острів Балі в Індонезії почне приймати мандрівників з усіх країн з кінця цього тижня.

Про це повідомляє агенція Reuters, передає Укрінформ.

Зазначається, що це сталося через більш ніж три місяці після оголошення про те, що острів відкрито для громадян окремих країн.

Балі офіційно відкрився для відвідувачів з Китаю, Нової Зеландії та Японії ще в середині жовтня.

Повторне відкриття острова відбувається після подібних дій влади Таїланду та Філіппін, які відмовилися від карантинних обмежень у грудні через невизначеність щодо ефективності вакцини проти нового штаму коронавірусу "омікрон".

Рішення ухвалено попри постійне зростання кількості нових випадків COVID-19 в Індонезії цього місяця.

Источник: biz.censor.net

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