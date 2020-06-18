Украинцам пообещали существенный рост зарплат уже в июле

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что минимальную зарплату во втором полугодии необходимо повысить свыше 500 грн.

Об этом она рассказала в интервью Интерфакс-Украина, передает «Хвиля».

«Я считаю, что минимальную зарплату уже со второго полугодия этого года надо повышать. Министерство финансов и Министерство экономики проводят расчеты, какой должна быть эта зарплата. То, что она вырастет не в 500 грн, это точно. Сейчас просчитывается, как этот мультипликатор сработает на страну», — отметила Лазебная.

Следует отметить, что на сегодняшний день минимальная заработная плата — 4723 грн. За месяц и 28,31 грн за час.

Источник: Новости Ю

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