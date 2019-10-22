Украинцам показали самые высокооплачиваемые и востребованные вакансии

В Украине в 3 квартале зарплаты упали на 17% по сравнению с предыдущим

ОЛХ 22.10.2019 00:15:14

Зарплату на 44% меньше, нежели во 2 квартале, предлагают домашнему персоналу.

Об этом сообщают аналитики OLX Работа.

Отмечается, что единственной сферой, где заработок остается стабильным уже полгода и составляет около 10 000 гривен – это производство. Таким образом, самыми востребованными специалистами являются продавцы, ведь работодатели их искали 7 400 раз. В среднем зарплаты строителей достигают 20 000 гривен.

Аналитики навели дайджест за 3 квартала, в котором указано, сколько зарабатывают «голубые воротнички», на каких специалистов есть спрос и когда соискатели являются наиболее активными.

Срез зарплат

В Украине в 3 квартале зарплаты упали на 17% по сравнению с предыдущим. Наиболее резким был спад в сфере домашнего персонала, а именно 44%.представителям данной сферы предлагают 5 500 гривен в среднем. Хотя можно отправиться в Киевскую область на поиски работы и получат 12 500 гривен. Единственной отраслью, на которой уже полгода не меняются зарплаты является производство. На нем готовы платить около 10 000 грн / месяц.

Что касается сферы охраны и барно-ресторанной индустрии, то там также стали меньше платить. Таким образом, работодатели предлагают вознаграждение за труд на 22% ниже по сравнениию с предыдущим кварталом. При всем этом охранникам готовы платить на четверть меньше, чем барменам. Месячный оклад первых может составить 5 800 гривен, а барменам обещают 7 100 грн/месяц.

По Украине у строителей самая высокая средняя зарплата. Она составляет 12 300 гривен, а в Закарпатской области им предлагают больше – 20 000 гривен. Выходя из данного принципа, работникам транспортной сферы вакансии следует искать в Киевской области, где можно получать 17 000 грн/месяц. Если сравнивать их среднюю зарплату по Украине, то она составляет 11 200 гривен.

Кого ищут работодатели

Всего в 3 квартале на платформе OLX Работа, работодатели разместили 68 000 вакансий. Отмечается, что их было за первые три месяца 2019 года на 32% меньше, а именно 46 000. При этом наибольший спрос остался на представителей торговой сферы – 27% всех предложений. Второе место по популярности занимают специалисты по логистике – 17%. По 14% специалистов работодателям нужны в барно-ресторанной и строительной индустрии. А вот, сложнее всех будет устроиться агроспециалистам – в 3 квартале для них на площадке наименьшее количество предложений.

Что же касается конкретных специалистов, особенно повезло продавцам, водителям, а также поварам. Ведь, аналитика OLX Работа показала, что за период с июля по сентябрь продавцов искали 7 400 раз, а платить им в среднем были готовы около 7 500 гривен. Также пытались часто найти водителей и поваров – 5 200 и 3 300 вакансий соответственно. При этом им обещали выше зарплаты. Первым платить готовы 15 000 грн/месяц, а вторым – 10 000 гривен. Что касается рейтинга востребованных работников, то наибольшие оклады предлагали плиточнику, штукатуру и каменщику – около 20 000 гривен.

Активность соискателей

Украинцы между временной и постоянной работой выбирают временную, при этом с частичной занятостью. В среднем 15 кандидатов откликались на одно такое предложение. Отмечается, что перспективных работников объявление о временной работой с полной занятостью интересует меньше. Более того, почти в 2 раза ниже конкуренция – по одной вакансии к работодателю 8 обращений.

А вот, связаться с работодателями чаще всего соискатели пытаются в понедельник. Ведь, чем конец недели ближе, тем меньше откликов приходит на объявления по трудоустройству. Подавляющая часть соискателей проснуться готовы утром и обращаться по вакансии, как только начнется рабочий день. На 10:00 и длится примерно до 15:00 приходится пик активности откликов.

Источник: hvylya.net

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