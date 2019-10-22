Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:42
Просмотров: 79

Украинцам показали самые высокооплачиваемые и востребованные вакансии

Украинцам показали самые высокооплачиваемые и востребованные вакансии

В Украине в 3 квартале зарплаты упали на 17% по сравнению с предыдущим

ОЛХ 22.10.2019 00:15:14

Украинцам показали самые высокооплачиваемые и востребованные вакансии

Зарплату на 44% меньше, нежели во 2 квартале, предлагают домашнему персоналу.

Об этом сообщают аналитики OLX Работа.

Отмечается, что единственной сферой, где заработок остается стабильным уже полгода и составляет около 10 000 гривен – это производство. Таким образом, самыми востребованными специалистами являются продавцы, ведь работодатели их искали 7 400 раз. В среднем зарплаты строителей достигают 20 000 гривен.

Аналитики навели дайджест за 3 квартала, в котором указано, сколько зарабатывают «голубые воротнички», на каких специалистов есть спрос и когда соискатели являются наиболее активными.

Украинцам показали самые высокооплачиваемые и востребованные вакансии

Срез зарплат

В Украине в 3 квартале зарплаты упали на 17% по сравнению с предыдущим. Наиболее резким был спад в сфере домашнего персонала, а именно 44%.представителям данной сферы предлагают 5 500 гривен в среднем. Хотя можно отправиться в Киевскую область на поиски работы и получат 12 500 гривен. Единственной отраслью, на которой уже полгода не меняются зарплаты является производство. На нем готовы платить около 10 000 грн / месяц.

Что касается сферы охраны и барно-ресторанной индустрии, то там также стали меньше платить. Таким образом, работодатели предлагают вознаграждение за труд на 22% ниже по сравнениию с предыдущим кварталом. При всем этом охранникам готовы платить на четверть меньше, чем барменам. Месячный оклад первых может составить 5 800 гривен, а барменам обещают 7 100 грн/месяц.

По Украине у строителей самая высокая средняя зарплата. Она составляет 12 300 гривен, а в Закарпатской области им предлагают больше – 20 000 гривен. Выходя из данного принципа, работникам транспортной сферы вакансии следует искать в Киевской области, где можно получать 17 000 грн/месяц. Если сравнивать их среднюю зарплату по Украине, то она составляет 11 200 гривен.

Кого ищут работодатели

Всего в 3 квартале на платформе OLX Работа, работодатели разместили 68 000 вакансий. Отмечается, что их было за первые три месяца 2019 года на 32% меньше, а именно 46 000. При этом наибольший спрос остался на представителей торговой сферы – 27% всех предложений. Второе место по популярности занимают специалисты по логистике – 17%. По 14% специалистов работодателям нужны в барно-ресторанной и строительной индустрии. А вот, сложнее всех будет устроиться агроспециалистам – в 3 квартале для них на площадке наименьшее количество предложений.

Что же касается конкретных специалистов, особенно повезло продавцам, водителям, а также поварам. Ведь, аналитика OLX Работа показала, что за период с июля по сентябрь продавцов искали 7 400 раз, а платить им в среднем были готовы около 7 500 гривен. Также пытались часто найти водителей и поваров – 5 200 и 3 300 вакансий соответственно. При этом им обещали выше зарплаты. Первым платить готовы 15 000 грн/месяц, а вторым – 10 000 гривен. Что касается рейтинга востребованных работников, то наибольшие оклады предлагали плиточнику, штукатуру и каменщику – около 20 000 гривен.

Активность соискателей

Украинцы между временной и постоянной работой выбирают временную, при этом с частичной занятостью. В среднем 15 кандидатов откликались на одно такое предложение. Отмечается, что перспективных работников объявление о временной работой  с полной занятостью интересует меньше. Более того, почти в 2 раза ниже конкуренция – по одной вакансии к работодателю 8 обращений.

А вот, связаться с работодателями чаще всего соискатели пытаются в понедельник. Ведь, чем конец недели ближе, тем меньше откликов приходит на объявления по трудоустройству. Подавляющая часть соискателей проснуться готовы утром и обращаться по вакансии, как только начнется рабочий день. На 10:00 и длится примерно до 15:00 приходится пик активности откликов.

Источник: hvylya.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Зарплати у робочих сферах у 3 кварталі впали на 17% - дослідження
Сегодня 09:58    38
Работникам теплосетей начали давать зарплату
19.10.2019 06:19    152
Закон о штрафах за прогулы заседаний в парламенте: За что будут наказывать депутатов
17.10.2019 06:58    118
Украинцы при поиске работы стали требовать более высокие зарплаты
15.10.2019 09:56    244
Гончарук шукає таланти на 7 посад
13.10.2019 10:33    174
Укроборонпром оголосив відбір кандидатів на посаду Генерального директора ДП “Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О.Морозова”
12.10.2019 06:40    137
Скільки коштів харківські підприємства заборгували своїм працівникам
09.10.2019 06:33    158
Укроборонпром оголосив відбір кандидатів на посаду Генерального директора ДП “Житомирський бронетанковий завод”
08.10.2019 09:08    112
На Харьковщине депутаты на 30% повысили зарплату мэру
05.10.2019 09:38    218
Украинцам пересчитали зарплаты: кто получит 100 тысяч
01.10.2019 09:18    1004
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 