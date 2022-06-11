Від початку війни роботу в Польщі знайшли 220 тисяч українок

З 24 лютого, від початку повномасштабного вторгнення росії, у Польщі працевлаштувалися понад 220 тисяч українських жінок.

Про це повідомила в ефірі радіо Warszawa міністр сім’ї та соціальної політики Польщі Марлена Мальонг, передає Укрінформ з посиланням на Bankier.pl.

“В Польщі працевлаштувалися вже понад 220 тис. жінок з України. Ми задоволені цим, це добрий результат”, - сказала Мальонг.

За її словами, польський ідентифікаційний код (PESEL) отримали близько 1,2 млн українців, 500 тис. них - жінки працездатного віку.

“Це добрі новини для нашого ринку праці. Усі зустрічі, які ми проводимо з роботодавцями, чітко показують, що нам потрібні робочі руки”, - наголосила Мальонг.

Днем раніше голова Нацбанку Польщі Адам Глапінський повідомив, що у країні залишаються 1,5 млн громадян України, які знайшли у країні прихисток від російської агресії.

За іншими оцінками, загалом у Польщі можуть перебувати 3-3,5 млн українців.

З 24 лютого росія веде повномасштабну війну проти України. Мільйони наших співгромадян були вимушені залишити країну.

Источник: ukrinform.ua

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