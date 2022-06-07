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У Британії «тестують» чотириденний робочий тиждень

У Британії «тестують» чотириденний робочий тиждень

У Британії розпочалося масштабне випробування чотириденного робочого тижня

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що компанії, які беруть участь в експерименті, виплачуватимуть 100% зарплати працівникам за 80% робочий час в обмін на зобов’язання підтримувати рівень продуктивності у 100%.

Йдеться про понад 3 000 працівників із 70 компаній з різних галузей, серед яких освіта, банківська сфера, IT, харчова галузь тощо.

Дослідники працюватимуть з кожною організацією-учасницею, щоб виміряти вплив на продуктивність і добробут її працівників, а також вплив на навколишнє середовище та гендерну рівність.

Випробування проводить організація 4 Day Week Global у партнерстві з аналітичним центром Autonomy, кампанією 4 Day Week UK та дослідниками Кембриджського університету, Оксфордського університету та Бостонського коледжу.

Організатори зауважують, що це нині найбільший пілотний чотириденний тиждень, який відбудеться в будь-якій точці світу.

Як повідомляв Укрінформ, в Ісландії провели успішні експерименти з чотириденним робочим тижнем за участю 2,5 тис. людей.

Источник: ukrinform.ua

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