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Джонсона на посту премьера может сменить нынешний министр обороны Британии Бен Уоллес

Джонсона на посту премьера может сменить нынешний министр обороны Британии Бен Уоллес

Информацию о том, что Бориса Джонсона на посту премьера с высокой долей вероятности сменит нынешний министр обороны Британии Бен Уоллес, в москве назвали "очень плохой новостью".

● Напомню, Бену Уоллесу 52, он консерватор, как и Джонсон. До прихода в политику служил в армии (капитан) и работал топ-менеджером в оборонной компании.

● Уоллес с самого начала предупреждал о вероятности вторжения еще 16 февраля – за неделю до войны. В частности, указал на полевые госпитали, которые РФ разворачивала на границе.

● Напрямую сравнил путинизм с фашизмом, а после вторжения требовал предать российский генералитет трибуналу.

● Настаивал на том, что Украине не просто нужно предоставлять технику, но еще и учить бойцов ВСУ эффективно с ней обращаться.

● Да и Джонсон в этой ситуации не в особом проигрыше. Он готов уйти в отставку, но будет исполнять обязанности премьера до выборов нового лидера консерваторов осенью. Нынешний премьер знает, что в ближайшие недели многое может измениться на фронте в Украине и хочет влиять на эти исторические события.

Так что прекратили шатания и делаем своё - зрада на Британском фронте нам точно не грозит. К тому же, к осени в полной мере будет сформирован и заработает военно-политический союз "Украина-Британия-Польша-страны Балтии". Прорвёмся.

Источник: https://t.me/Sharpreview/15425

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Темы: Британия

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