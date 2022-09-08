Королева Елизавета II умерла, сообщает Букингемский дворец - BBC. Чарльз - новый Король

Королева Елизавета II, правившая дольше всех монархом Великобритании, скончалась в Балморале в возрасте 96 лет после 70-летнего правления.

Ее семья собралась в ее шотландском поместье после того, как ранее в четверг возникли опасения по поводу ее здоровья.

Королева взошла на престол в 1952 году и стала свидетельницей огромных социальных перемен.

После ее смерти ее старший сын Чарльз, бывший принц Уэльский, возглавит траур по стране в качестве нового короля и главы государства 14 королевств Содружества.

В заявлении Букингемского дворца говорится: «Королева мирно скончалась сегодня днем ​​в Балморале.

«Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра».

Все дети королевы отправились в Балморал, недалеко от Абердина, после того, как врачи поместили королеву под медицинское наблюдение.

Там же находится ее внук, принц Уильям, и его брат, принц Гарри, уже в пути.

Чарльз - новый король

В момент смерти королевы престол немедленно и без церемоний перешел к наследнику Чарльзу, бывшему принцу Уэльскому.

Но есть ряд практических и традиционных шагов, которые он должен пройти, чтобы стать королем.

Как он будет называться?

Одним из его первых действий является решение, править ли ему как король Карл III или взять другое имя.

Например, имя его деда Георга VI было Альберт, но он правил, используя одно из своих вторых имен. Чарльз мог выбрать любое из своих четырех имен — Чарльз Филип Артур Джордж.

UPD

Новый Король Британии взял имя Карл III, – Лиз Трасс.

Он не единственный, кому грозит смена титула.

Хотя он наследник престола, принц Уильям не станет автоматически принцем Уэльским. Однако он сразу же наследует другой титул своего отца, герцога Корнуолла. Его жена Кэтрин будет известна как герцогиня Корнуольская.

Также будет новый титул для жены Чарльза, полным титулом которой будет королева-консорт — термин, используемый для обозначения супруги монарха.

Официальные церемонии

Примерно через 24 часа после смерти матери Чарльз будет официально провозглашен королем. Это происходит в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне перед церемониальным органом, известным как Совет по присоединению.

В его состав входят члены Тайного совета - группа старших депутатов, бывших и нынешних, а также коллег, - а также некоторые высокопоставленные государственные служащие, верховные комиссары Содружества и лорд-мэр Лондона.

Теоретически право на участие имеют более 700 человек, но, учитывая короткий срок, фактическое число, вероятно, будет намного меньше. На последнем Соборе по присоединению в 1952 году присутствовало около 200 человек.

Король традиционно не присутствует.

На собрании лорд-президент Тайного совета (в настоящее время член парламента Пенни Мордаунт) объявит о смерти королевы Елизаветы, и вслух будет зачитано воззвание.

Формулировка воззвания может измениться, но традиционно это была серия молитв и обещаний, восхваляющих предыдущего монарха и обещающих поддержку новому.

Затем это воззвание подписывается рядом высокопоставленных лиц, включая премьер-министра, архиепископа Кентерберийского и лорда-канцлера.

Как и во всех этих церемониях, внимание будет уделено тому, что могло быть изменено, добавлено или обновлено, как знак новой эры.

Первое заявление короля

Совет по присоединению собирается снова — обычно через день — и на этот раз король вместе с Тайным советом.

В начале правления британского монарха нет «приведения к присяге» в стиле некоторых других глав государств, таких как президент США. Но есть заявление, сделанное новым королем, и - в соответствии с традицией, восходящей к началу 18-го века - он принесет клятву сохранить церковь Шотландии.

После фанфар трубачей будет сделано публичное провозглашение Карла новым королем. Это будет сделано с балкона над Монастырским двором в Сент-Джеймсском дворце официальным лицом, известным как Герольдмейстер Подвязки.

Он будет призывать: «Боже, храни короля», и впервые с 1952 года, когда звучит национальный гимн, будут звучать слова «Боже, храни короля».

В Гайд-парке, лондонском Тауэре и с военных кораблей прозвучат орудийные салюты, а в Эдинбурге, Кардиффе и Белфасте прочитают прокламацию, объявляющую Чарльза королем.

Коронация

Символическим кульминационным моментом восшествия на престол станет коронация, когда Карл будет официально коронован. Из-за необходимой подготовки коронация вряд ли состоится вскоре после восшествия на престол Чарльза — королева Елизавета взошла на престол в феврале 1952 года, но не была коронована до июня 1953 года.

Вот уже 900 лет коронация проводится в Вестминстерском аббатстве — Вильгельм Завоеватель был первым коронованным там монархом, а Карл станет 40-м.

Это англиканская религиозная служба, которую проводит архиепископ Кентерберийский. В кульминационный момент церемонии он возложит на голову Чарльза корону Святого Эдуарда — корону из цельного золота, датируемую 1661 годом.

Это центральная часть драгоценностей короны в лондонском Тауэре, и монарх носит ее только в момент самой коронации (не в последнюю очередь потому, что она весит здоровенные 2,23 кг).

В отличие от королевских свадеб, коронация является государственным событием — за нее платит правительство, и в конечном итоге оно определяет список гостей.

Будет музыка, чтения и ритуал помазания нового монарха маслами апельсина, розы, корицы, мускуса и амбры.

Новый король принесет коронационную присягу перед всем миром. Во время этой сложной церемонии он получит державу и скипетр как символы своей новой роли, а архиепископ Кентерберийский возложит ему на голову золотую корону.

Глава Содружества

Чарльз стал главой Содружества, объединения 56 независимых стран и 2,4 миллиарда человек. В 14 из этих стран, а также в Великобритании король является главой государства.

Этими странами, известными как области Содружества, являются: Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамы, Белиз, Канада, Гренада, Ямайка, Папуа-Новая Гвинея, Сент-Кристофер и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Новая Зеландия, Соломон. острова, Тувалу.

Источник: https://www.bbc.com/news/uk-61585886, https://www.bbc.com/news/uk-59135132

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