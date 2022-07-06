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Міністр оборони Британії розповів про початок навчань українських військових, анонсованих Джонсоном

Міністр оборони Британії розповів про початок навчань українських військових, анонсованих Джонсоном

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у Палаті громад розповів про програму підготовки військових Збройних сил України в Британії.

За його словами, у відповідь на незаконне вторгнення Росії в Україну уряд Сполученого Королівства надає Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги, що включає в себе зобов’язання «очолити інноваційну програму, яка має на меті навчити до 10 000 нових українських новобранців у Великій Британії».

Воллес під час виступу 5 липня додав, що нещодавно до Великої Британії прибула перша ротація українських військових. Навчання проходитимуть на військових полігонах Сполученого Королівства і проводити їх будуть підрозділи 11-ої бригади підтримки сил безпеки.

Міністр оборони заявив, що українські військові пройдуть курси, засновані на базовій військовій підготовці Великої Британії.

«Ми прагнемо збільшити масштаб і частоту цих курсів відповідно до вимог України. Ми також обговорюємо з міжнародними партнерами варіанти розширення участі в навчальній програмі, конструктивно працюючи з країнами, які готові підтримати або шляхом надання інструкторів, або надання обладнання», – зазначив Бен Воллес.

Окремі деталі цієї програми залишаться «таємницею з міркувань безпеки», уточнив міністр.

Під час візиту до Києва 17 червня британський прем'єр Борис Джонсон запропонував масштабну тренувальну операцію для українських військових – з можливістю навчання до 10 000 військових кожні 120 днів.

Під час попередньої навчальної програми «Орбіталь» Велика Британія навчала понад 22 000 українських військовослужбовців. Вона діяла з 2015 року до лютого 2022 року.

Источник: radiosvoboda.org

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