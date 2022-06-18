18 червня на Харківщині пройдуть випускні у форматі онлайн

Про це повідомила директорка Департаменту науки та освіти Харківської ОВА Анжеліка Крутова під час брифінгу 17 червня.

За її словами, цього року в області – 23 290 учнів 9 класу та 14 349 випускників 11 класів закінчили навчання. Серед цих дітей – 1554 учня 9 класу отримають свідоцтво з відзнакою, а 1064 випускника 11 класу отримають медалі: 232 срібні та 832 золоті.

«Саме сьогодні надіслана до ДП «Інфоресурс» (м. Київ) та взята до друку документів база даних випускників нашої області що отримують базову та повну загальну середню освіту у 2022 році. Документи надійдуть до Харківської області 23 червня і 25 червня їх почнуть видавати випускникам», – зауважила директорка Департаменту науки та освіти ХОВА.

Окрім цього, Анжеліка Крутова повідомила, що на сьогодні з області виїхали приблизно 130 тисяч дітей. Так, до інших регіони України евакуювалися 64 тисячі учнів та 65 тисяч – за кордон.

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Источник: https://t.me/kharkivoda/5413

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