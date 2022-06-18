Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:21
Просмотров: 103

18 червня на Харківщині пройдуть випускні у форматі онлайн

18 червня на Харківщині пройдуть випускні у форматі онлайн

Про це повідомила директорка Департаменту науки та освіти Харківської ОВА Анжеліка Крутова під час брифінгу 17 червня.

За її словами, цього року в області – 23 290 учнів 9 класу та 14 349 випускників 11 класів закінчили навчання. Серед цих дітей – 1554 учня 9 класу отримають свідоцтво з відзнакою, а 1064 випускника 11 класу отримають медалі: 232 срібні та 832 золоті.

«Саме сьогодні надіслана до ДП «Інфоресурс» (м. Київ) та взята до друку документів база даних випускників нашої області що отримують базову та повну загальну середню освіту у 2022 році. Документи надійдуть до Харківської області 23 червня і 25 червня їх почнуть видавати випускникам», – зауважила директорка Департаменту науки та освіти ХОВА.

Окрім цього, Анжеліка Крутова повідомила, що на сьогодні з області виїхали приблизно 130 тисяч дітей. Так, до інших регіони України евакуювалися 64 тисячі учнів та 65 тисяч – за кордон.

Продовження https://kharkivoda.gov.ua/news/116192

Источник: https://t.me/kharkivoda/5413

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

10 хороших новин 17 червня
Сегодня 08:12    2
Найдорожчий індійський фільм знімали в Київі (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 08:00    39
ВСУ сбили российский экспериментальный БПЛА «Мерлин-ВР»
Сегодня 07:54    55
З 1 вересня навчання школярів проводитиметься по змінах: у МОН пояснили чому
Сегодня 07:32    68
Оперативна інформація станом на 06.00 18.06.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:23    83
Українці активніше відкривають бізнес (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 07:00    89
Патрушев "переговорщик" и "четверной" визит в Киев
Сегодня 06:51    139
Как зарегистрировать разрушенное или поврежденное жилье, чтобы получить компенсацию от государства
Сегодня 06:42    98
Основні цілі перебування Джонсона в Україні
Сегодня 06:31    117
Як подати на ТОТ заяву про надання чи поновлення статусу безробітного та призначення допомоги
Сегодня 06:10    115
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 